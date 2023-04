El gesto común con los bebés que debes evitar: "Para que se desarrollen de forma natural"

Tener hijos es uno de los mejores momentos para las personas. Sin embargo, también es una gran responsabilidad y no es para menos, no pueden hablar, no pueden caminar y no pueden comer por ellos mismos, por lo que dependen del cuidado de sus padres, quienes deben estar al tanto de lo que pueden y qué no con los niños pequeños. De hecho, en'Herrera en COPE'hemos sabido que hay una cosa que nunca se debe hacer con un bebé y te traemos este dato en el siguiente audio.

Audio





En el audio anterior, Alberto Herrera revela lo que nunca debemos hacer con nuestros hijos cuando son recién nacidos, tal y como cuentan los expertos. A lo que uno de los integrantes del equipo de 'Herrera en COPE' no han tardado en preguntarle de forma indirecta sobre el momento en que tendrá hijos.

Los españoles nos estresamos al pensar qué cenaremos cada semana

Toda esta información te la hemos contado en la sección 'Los de Bilbao', liderada por el periodista Jon Uriarte, que aporta al programa 'Herrera en COPE' noticias, estudios y curiosidades de una gran variedad de temas de actualidad, llenos de humor, ironía. En este caso se ha hablado de si alguna vez alguien del programa se ha presentado a un casting para una serie, película o concurso. A lo que Uriarte contó que una vez lo escogieron en un casting porque a los jefes (que eran holandeses) les hizo gracia ver que "tenía la nariz para arriba y los dientes rotos", ha contado.

Además del dato sobre los recién nacidos o las anécdotas sobre los castings, se ha aportado un estudio en el que se expica que al 56 por ciento de los españoles les estresa pensar qué van a comer y cenar cada semana. Ante este dato, los integrantes de'Herrera en COPE' no han dudado en confirmar la veracidad del resultado, además de culpar a cierto cocinero del equipo por crear algún que otro menú que pueden ser un tanto complejos para los oyentes.

Por otro lado, ante la noticia de que la NASA ha presentado a los astronautas que viajarán a la Luna en la misión Artemis número 2, los miembros de'Herrera en COPE'no han podido evitar preguntarse, con un toque de humor, cómo sería esta misión si un español fuera en ella. En el siguiente audio puedes escuchar la sección completa con todas las noticias curiosas y anécdotas que se han contado.

Audio





La admirada tortilla de patatas de Carlos Herrera

En Herrera en COPE muchos son los temas que se tratan cada día y la gastronomía, como no puede ser de otra forma, tiene un papel protagonista. Hace un par de meses Carlos Herrera, respondió al reto de Goyo González, revelando en antena su truco para elaborar su tan admirada tortilla de patatas.

Una vez que ha explicado su truco infalible su hijo, Alberto Herrera comentó que le gusta la tortilla con cebolla, a lo que el director de 'Herrera en COPE' le ha dicho "eso no te lo he enseñado yo hijo". Descubre el secreto de 'Carlos Herrera' en el vídeo que te dejamos a continuación.