Así debe ser el candidato demócrata ideal para batir a Trump en las elecciones de EE. UU.

Es, sin duda, una de las imágenes del día: la delexpresidente norteamericano Donald Trump sentado en el banquillo de los juzgados, detenido por unos minutos, para escuchar los 34 cargos por los que es acusado y de los que se ha declarado inocente.

Tras esta vista, Trump se ha dirigido a los medios de comunicación desde su casa de Florida, en lo que se suponía que iba a ser una comparecencia para dar algunas explicaciones y que, finalmente, ha sido “un breve mitin de 20 minutos de campaña electoral”, ha concretado José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, en ‘Herrera en COPE’.

Former President Donald Trump delivered a campaign-style speech to cheering supporters at Mar-a-Lago Tuesday night after his arraignment on 34 felony counts of falsifying business records. https://t.co/1AROnwoNtDpic.twitter.com/aOz5MMWYIw