Luis del Val: “Al Gobierno está dispuesto a derrumbar las pensiones para seguir en el Gobierno"

Éramos pocos y parió la abuela. Llevamos varias semanas diciéndoles a nuestros hijos que van a cobrar -si es que las cobran- una porquería de pensiones, y llega Ford y, de acuerdo con los sindicatos de clase, de clase business, pone en la calle a más de mil trabajadores, algunos con jubilación anticipada a los 53 años. ¿Y quién paga las jubilaciones anticipadas? Los contribuyentes españoles. ¡Ojo! No estoy diciendo que se despida a los trabajadores de Ford diciéndoles lo siento mucho, pero si la esperanza de vida es de 83 años -y a los trabajadores de Ford, y a todos, les deseo larga vida- algunos van a recibir más años de paga de jubilación que años trabajando. Y eso no lo resiste el sistema, por mucho que lo repita Escrivá, que era ortodoxo y se ha vendido por un plato de lentejas, un plato de lentejas carísimo, que pagamos todos los contribuyentes, también los trabajadores, porque al Gobierno le interesa el voto de los pensionistas, y está dispuesto -con la complicidad de Escrivá- de derrumbar las pensiones para seguir en el Gobierno, y que seamos felices.

Zapatero, escandalizado por los ERE, intentó hacer algo, pero no le dio tiempo. Un poco hizo Rajoy. Y, ahora, ya saltan jubilaciones a los 53 años. Por cierto ¿se acuerdan de esas boquirrotas del Gobierno, diciendo que iban a poner firmes a los bancos? Bueno, pues ni a los bancos, ni a la Ford, ni a nadie. En los últimos diez años, con gobiernos de izquierda y de derecha, la Banca ha puesto en la calle a cerca de 80.000 empleados. Y los ha sustituido por cajeros automáticos, y en algunos pueblos ni siquiera con eso. ¿Y quién ha corrido con el mayor coste de esos despidos? Usted, y yo que pagamos impuestos para que los bancos no pierdan ganancias y las boquirrotas y los boquirrotos de este Gobierno sigan con su demagogia para tontos sin memoria. Y perdón, porque ya sé que es Miércoles Santo, y dentro de poco, por las calles de España, tililarán las velas de los pasos, como lágrimas de luz, y en algún lugar, pongamos la plaza Nueva de Sevilla, un capataz dirá “¡Al cielo con ella!”. Y se elevará el trono con sus pequeñas estrellas de luz, y la piel del tambor temblará ronca para marcar el paso, y bajo el trono habrá sudor y esfuerzo, y en la calle una mezcla de emociones y recuerdos. Ya lo sé, pero estos Judas me sacan de quicio.





