García-Gallardo apunta la razón por la que Espinosa de los Monteros o Macarena Olona abandonaron VOX: "Alguien no está haciendo bien las cosas"

El hasta ayer portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha confesado en Herrera en COPE, su primera entrevista tras la marcha de VOX como líder del partido en Castilla y León, que su salida responde a un largo camino de discrepancias internas con la dirección nacional del partido.

García-Gallardo ha marcado distancia con el abandono de la formación de otros conocidos dirigentes como Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio o Macarena Olona y ha reconocido que en su caso es una decisión "personal e independiente" y que "no está coordinada ni consensuada con la de nadie más".

El que fuera líder de VOX en Castilla y León, sí que ha apuntado a que "algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano, cuando no se cuidan los recursos humanos, tenemos los parlamentos divididos entre facciones y hay un goteo de dimisiones".

A su juicio hay un responsable que dentro del partido "no está haciendo bien las cosas", si bien se ha mostrado "prudente" y no ha querido dar nombres. "A buen entendedor pocas palabras bastan", se ha limitado a responder.

En este sentido ha reconocido que esta persona, "igual no tiene la preparación para el cargo" o que quizás "el sistema no funcione".

Espinosa de los Monteros

Para García-Gallardo, el caso más "paradigmático" de no haber sabido "retener el talento" es el de Espinosa de los Monteros. Asegura que le "siguen parando por la calle" para preguntarle por su salida de VOX y que "el propio Santiago (Abascal) es consciente, diciendo que qué hemos hecho para perderlo. Es algo que tendrán que analizar".

Por eso Gallardo ha animado a la dirección del partido a que analice la razón de que sus socios en otros lugares "están teniendo éxito electoral" cuando "aquí parece que nos damos con un canto en los dientes con sacar un 15%".

"El señor Orbán en Hungría no gana en Budapest, gana en el territorio, gana en los sitios olvidados de Hungría. A la señora Le Pen la votan no sobre todo en el centro de París, sino en el territorio francés, en el campo, en los pueblos, en los barrios, que es lo que hay que pisar y eso no se consigue con un único liderazgo, necesitas un partido ancho, necesitas distintos carismas, necesitas gente que esté dando vueltas por España sin parar", ha explicado a Carlos Herrera.

Juan García-Gallardo, exvicepresidente de Castilla y León La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

Para García -Gallardo, la formación de Abascal "debería tener una gran ambición y no conformarse con ser el partido refugio del Partido Popular o de sus votantes cabreados".

el camino de meloni pero sin zancadillas

En su opinión el partido debe seguir el camino de Meloni, "de ser el partido hegemónico de la derecha española", algo que considera no se va a conseguir "si se hacen zancadillas y si se crea un clima irrespirable para los dirigentes que integran VOX".