Fernando Simón, en COPE: "Aún no estamos en una fase de transmisión incontrolada del coronavirus"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, asegura que la crisis del coronavirus en España todavía se encuentra en una fase de contención. En una entrevista este lunes en "Herrera en COPE", el experto considera que los contagios existentes en nuestro país - casi un centenar, según los últimos datos - son "casos importados y de grupos bien definidos". "No sólo es importante el número de casos, sino también la identificación de los mismos", ha señalado. La siguiente fase sería la de una transmisión incontrolada, estado en el que los protocolos variarían significativamente. "En la siguiente fase el objetivo sería reducir el impacto. Nosotros aún no estamos en ella, aunque cada día que pasa hay más riesgo de que pasemos a esa segunda fase", ha advertido.

En dicha fase se podría contemplar la suspensión de actos multitudinarios para evitar la propagación. "No por juntarse aparecen las enfermedades. Si estamos en una fase de contención e identificamos correctamente las cadenas de transmisión, no debería ser un problema grave celebrar eventos multitudinarios. Suspender actos supondría que el virus circula sin control por nuestro país. Es una situación que hay que valorar con cuidado y aplicar si va a tener un efecto real o no. Hay medidas que a veces son más efectistas que efectivas. Nosotros estamos intentando mantener la calma y ser objetivos en la toma de decisiones. En algún momento podemos discrepar con lo que hacen algunos países, pero estamos alineados con lo que hacen muchos otros", ha asegurado.

EL CORONAVIRUS, ANTE LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA

Las incógnitas en torno al coronavirus siguen siendo muchas y, por eso mismo, Fernando Simón no se atreve a confirmar que con la subida de temperaturas el impacto del virus será menor. "Todos los virus tienen un comportamiento estacional, con un aumento de su incidencia en invierno. Si esto fuera así, tenemos esperanza de que la primavera y el verano nos ayude a detener la transmisión. Pero al ser un virus nuevo y no tener mucha información nos obliga a ser cautos", ha dicho.

Simòn también es cauto en torno al uso de fármacos contra el VIH como medida para batallar contra el coronavirus. "Encontrar tratamientos específicos que vayan directamente contra el virus es importante. Si podemos encontrar una vacuna sería mejor, pero si hay un tratamiento que reduzca la patología o el tiempo que una persona puede contaminar a otros, nos ayudaría mucho. Sin embargo, los estudios para valorar la eficacia de un fármaco no son fáciles. Obtener una idea clara de la eficacia de un fármaco requiere de un ensayo clínico. Y todo esto lleva tiempo", ha dicho.

"CHINA HA HECHO UN GRAN TRABAJO PARA CONTENER EL CORONAVIRUS"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias alaba la gestión que China ha hecho para contener el coronavirus y cree que la epidemia está remitiendo. "China ha hecho unas acciones muy agresivas que pocos países podríamos haber hechos. Todos querían que hicieran lo que han hecho. Y lo han hecho muy bien. En los últimos siete días, ya sólo se transmite el virus en una provincia. La epidemia en China se ha podido ya controlar. O esa es la sensación", ha señalado.

Por último, Simón ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población. "Tener respeto a las cosas que no conozcamos está bien pero tener miedo a cosas que no han demostrado un impacto excesivo en nuestra salud es demasiado. El coronavirus es una enfermedad que tenemos que conocer, pero una cosa es el respeto y otra es el miedo", ha concluido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

¿Qué sabemos realmente del coronavirus?

Un instituto de Jaén se marcha a Italia de vacaciones en plena crisis de coronavirus