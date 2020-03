Díaz Ayuso, en COPE: "El Gobierno nos está impidiendo acceder a material sanitario"

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, en aislamiento tras haber dado positivo por coronavirus hace unos días, ha denunciado que el gobierno central está impidiendo a su CC.AA. adquirir material sanitario para hacer frente a la pandemia. En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", Díaz Ayuso ha señalado que está centrando todos sus esfuerzos "en pedirle al Gobierno más material sanitario que no llega". "El material sanitario se pide a través del Gobierno. Teníamos ya encargado material y habíamos planificado su distribución. Pero el Gobierno nos está impidiendo adquirir todo ese material sanitario para proteger a los médicos y adquirir mascarillas, gafas y respiradores. Es imposible trabajar así", ha dicho. Pese a todo, la presidenta madrileña ha asegurado que mantendrá su lealtad y que no será "como otos presidentes autonómicos" en referencia directa a Torra y Urkullu.

Ayuso ha defendido que la Comunidad de Madrid se adelantó a la ola de contagios y cerró centros escolares y comercios. Además, aplaude la gran cooperación entre la sanidad pública y privada y la iniciativa de muchas empresas que están ayudando en estos difíciles momentos. "Algunas firmas están repartiendo comida para niños entre familias con pocos recursos, hoteles están poniendo camas disponibles para enfermos con síntomas leves, algunas empresas están haciendo importanres donaciones y se han desarrollado aplicaciones móviles para descongestionar el número de teléfono del coronavirus", ha enumerado.

Sobre el impacto económico que la situación de 'parálisis' va a generar en la región, Ayuso ha cuantificado las pérdidas en 1.190 millones de euros. "Nos va a afectar un 4% del PIB", ha dicho. Pese a todo, Díaz Ayuso antepone la salud a la economía. "La vida es lo primero. Da igual la edad del fallecido. Y tengo muy claro que vamos a salir hacia adelante. Pero hace falta que el Gobierno aclare qué hay para los autónomos, la hostelería o el turismo", ha dicho.

Díaz Ayuso está bien de salud

A nivel personal, Díaz Ayuso asegura que se encuentra bien. "Por las tardes acabo muy cansada y me cambian los sabores. Este virus no siempre tiene los mismos síntomas", ha dicho. Según ella, el coronavirus lleva entre nosotros "más tiempo de lo que pensamos" y cree que el 80% de la población va a acabar contagiada. "No sé cuándo podré hacer vida normal. Supongo que en alrededor de un mes. Mientras tanto, estoy recluida en un aparthotel para no molestar a nadie y poder trabajar", ha concluido.

