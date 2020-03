El mensaje de Herrera a Ada Colau por alentar la "demagógica" cacerolada contra el Rey

Carlos Herrera ha lanzado un mensaje claro a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras alentar la “demagógica cacerolada” contra el Rey que tuvo lugar en toda España. El comunicador ha criticado esa actitud de la alcaldesa, cuyo único objetivo era enturbiar el crucial mensaje de Felipe VI. Para Herrera, el mantra de “utilizar los fondos de Juan Carlos I para la sanidad pública” es un insulto a la inteligencia de aquellos que lo lanzan para que otros ciudadanos lo recojan. Además, le ha recordado a Colau su inacción con las “evasiones” de los Pujol.

“Y, fíjense, personajes como Ada Colau, posiblemente el personaje más inútil que puebla la selva política en España, alentara y aplaudiera una cacerolada contra el Rey, ¿no? Con ese mantra que se ha instalado de 'el dinero de los fondos de Juan Carlos I para la sanidad pública', que es la cosa más demagoga, fácil. Es un insulto a la inteligencia de aquellos que lo lanzan para que otros lo recojan. Es un insulto a la inteligencia”, ha explicado Herrera.

Ho han intentat amagar durant la pitjor crisi del país. Però la crisi ens ha unit per defensar allò públic, la democràcia i el que ens és comú. Avui ja tothom ho ha sentit: prou #CoronaCorrupción#CaceroladaReal #CoronaCiao pic.twitter.com/8GnrqUjflZ — Catalunya En Comú (@CatEnComu) March 18, 2020

Por otro lado, el comunicador ha querido recordar las actitudes de la alcaldesa de la Ciudad Condal respecto a las “evasiones” de los Pujol. “Fíjense ustedes, qué pena que esta sujeta, esta Ada Colau, no haya convocado ninguna cacerolada para que los Pujol devuelvan todo lo que evadieron. Vamos a dejarlo en lo que evadieron porque seguramente podríamos añadirle alguna partida más. Qué lástima... Bueno, los aprovechateguis a lo suyo”, ha terminado diciendo el comunicador.

LA CACEROLADA

España siguió de forma desigual la cacerolada convocada al mediodía del miércoles para pedir que la supuesta fortuna del rey emérito Juan Carlos I, que investiga la Fiscalía suiza, se done a la sanidad para hacer frente a la crisis del coronavirus. Esta reivindicación, organizada de nuevo en los balcones, se convocó a través de mensajería instantánea y redes sociales y tuvo una réplica a las 21.00 horas, coincidiendo con el mensaje que el rey Felipe VI dirigió a los españoles. Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos, criticó la medida. "No me parecería bien que en estos momentos un partido convocara una cacerolada contra el Gobierno, por mucho que se pueda ser crítico con su gestión. Tampoco me parece bien que hoy un partido del Gobierno aproveche para protestar contra el jefe del Estado", escribía el expolítico en las redes sociales.

No me parecería bien que en estos momentos un partido convocara una cacerolada contra el Gobierno, por mucho que se pueda ser crítico con su gestión. Tampoco me parece bien que hoy un partido del Gobierno aproveche para protestar contra el jefe del Estado #DiscursoDelRey #Unión — Albert Rivera (@Albert_Rivera) March 18, 2020

Su seguimiento fue desigual en las distintas ciudades e incluso en los barrios. Tras varios días con muestras de solidaridad vecinales, algunos ciudadanos que secundaron la protesta se preguntaban si todos los que golpeaban sus ollas, sartenes o incluso regaderas conocían el motivo concreto de la convocatoria. A la protesta se unieron también algunos niños, que cuando los vecinos han dado por terminada la cacerolada se resistían a parar el ruido como les pedían sus padres.

Esta iniciativa se une a varias recogidas de firmas organizadas en la plataforma Change.org, que piden que esos fondos pasen a ser dinero público. Dos peticiones diferentes, bajo los títulos "Destinar la herencia de Felipe VI y la asignación del Rey Emérito a la Sanidad Pública" y "Felipe VI, exige a tu padre que transfiera el dinero de Suiza a Sanidad" acumulan cada una alrededor de 160.000 firmas.

EL DISCURSO

El Rey Felipe VI ha asegurado en su intervención, tras reunirse con Sánchez y el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus para analizar las últimas informaciones sobre la epidemia y las medidas adoptadas tras la declaración del Estado de Alarma, que: "Todo el Estado e instituciones públicas están volcadas en resolver esta situación que es nuestra prioridad. Es una crisis nueva y sin precedentes", ha destacado.