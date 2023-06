Carlos Herrera revela cuál es el deporte que practica cuando la radio se lo permite: "En condiciones"

Cualquier cosa que nos imaginemos, tiene una fecha en el calendario para conmemorarlo. Ya sea sobre una persona, un objeto, un hecho histórico o un lugar en concreto, a los 365 días del año se les adjudica un festejo. Jon Uriarte nos ha recordado la celebración del pasado lunes, ya que era especial para el director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera. Esta tenía que ver con un deporte en el que es considerado todo un experto. Descubre en el siguiente audio a qué deporte se referían.

Audio





"De verdad lo creo"

No todo el mundo es de "restaurantes de alto 'standing'", como dice Uriarte. Pero esto no quita que España sea el quinto país del mundo con restaurantes galardonados con estrellas Michelín. La lista la completan Francia, Japón, Alemania e Italia. Alberto Herrera ha reconocido que estos lugares son "un despliegue de creatividad y modernidad" enorme, pero "no hay nada como un guiso de papas con choco o un arroz".

Las mejores ciudades para ir en bicicleta

Siete ciudades de España han recibido un reconocimiento internacional. Coruña, Murcia, Vitoria, Cugat, Mataró, Sevilla y Barcelona son las que conforman esta lista. En nuestro país hay 20 millones de usuarios de este medio de transporte, según nos ha contado Uriarte. "Otra cosa es cómo están esas bicicletas", apuntaba.

Como nos contaba Carlos Herrera, cada vez es más común encontrar bicis eléctricas, "que cada vez son más ligeras", explicaba el director y comunicador de 'Herrera en COPE'. Su hijo, Alberto Herrera, recordaba impactado la primera bicicleta de este tipo que llegó a su casa. Vio como "una revolución total" que "andara sola". Naranjo discutía que las que funcionan "con un puñito" se aproximan más a una moto, al no tener que pedalear.

"¿Eso es un martillo? ¿Qué tengo yo en casa?"

Al hilo de este monólogo de Leo Harlem, Uriarte nos presentaba un estudio en el que científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de martillo no se marean, mientras que los de disco sí.

El experto en lanzamiento de martillo, Carlos Herrera, habla de que la clave está en que "el peso del martillo es mayor y la fuerza centrípeta es diferente". La distancia también influye. El otro entendido en el tema, Naranjo, apuntaba la importancia del centro de gravedad, que en el caso del martillo se encuentra separado del cuerpo. "Eso es física, ahora a ver quién me dice que no", concluía. Escucha todas las curiosidades de Jon Uriarte en el siguiente audio.

Audio





"De la sensibilidad a la acción"

Tanto Navarro como Herrera han alabado su carril bici de Sevilla. Las bicicletas electricas, patinetes y motos inundan las aceras de las grandes ciudades. Sin embargo, no nos paramos a pensar el gran obstáculo que suponen para las personas con discapacidad visual. Los invidentes encuentran en ellas un campo de minas que no pueden anticipar por la complejidad de sus formas: "Para ti, está libre", explicaba Juanjo, que sufre de esta afección. Con él, damos un paseo y nos cuenta los impedimentos con los que se topa una persona de sus características al salir a la calle. Descúbrelos en el siguiente vídeo.