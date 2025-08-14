José Antonio, vecino de Cabezabellosa: "Tenemos una incertidumbre inmensa porque no sabemos cómo está el pueblo"

La Junta de Extremadura evacuaba en la tarde noche del miércoles a los vecinos del municipio cacereño de Cabezabellosa, atrapados por el incendio forestal declarado desde el martes en la zona.

La propia presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pedía a los vecinos de Cabezabellosa que salieran del pueblo y se trasladaran a Plasencia,

José Antonio Montero es vecino de Cabezabellosa y en Herrera en COPE mostraba su temor a lo que se podrán encontrar cuando regresen a casa. "Esta noche hemos podido dormir un poco, pero con una incertidumbre inmensa porque no sabemos cómo está el pueblo".

José Antonio era evacuado como el resto de los vecinos. Cuando salían del pueblo ya sabían las grandes pérdidas que se han producido. "Se ha quemado todo, la gente que tiene sus ganados, sus cosas no querían irse, pero al final han tenido que ser evacuados".

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar La Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales

Lo que más temen los afectados por los incendios que este verano están quemando gran parte de la geografía de nuestro país es la pérdida de gran parte de su vida: su casa, sus tierras, sus animales, sus huertos..."Hay mucha preocupación porque gran parte del término municipal se ha quemado, no sabemos cómo está la ermita de la Virgen del Castillo... Es nuestra vida, de verlo todo verde, que estamos a 900 metros de altura con unas vistas impresionantes, ahora está todo negro".

De momento, el incendio forestal de Jarilla sigue actualmente sin control y ha alcanzado ya las 4.800 hectáreas quemadas, en un perímetro de 46 kilómetros.