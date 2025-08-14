Emilio Pérez de Rozas "flipa" con la decisión de La Liga sobre la lesión de Ter Stegen: "¿Que pasaría si se recupera antes?"

El FC Barcelona podrá inscribir por fin a Joan García este jueves. Y lo hará después de que la Comisión Médica de La Liga confirmara al club azulgrana la lesión de larga duración de Marc-André ter Stegen.

FCB El meta catalán ya luce como portero del Barcelona con el que ha firmado su contrato.

El Barça publicó un comunicado oficial y en él informaba que el informe "cumple con los criterios de larga duración de la normativa vigente". Aunque todavía se desconoce cuánto tiempo estará alejado de los terrenos de juego el portero alemán.

LA INTRAHISTORIA DEL PULSO DE TER STEGEN AL BARCELONA

Mientras el club presidido por Joan Laporta terminaba la gira asiática, Ter Stegen se operó en Burdeos de unas molestias lumbares que ya sufrió durante 2023 y que le impidió iniciar la pretemporada.

El portero alemán, antes de someterse a la cirugía, anunció por su cuenta que estaría tres meses de baja y se negó a firmar su informe médico para que Barcelona lo presentara a la Comisión Médica de La Liga, que era el organismo que debía determinar si la lesión era o no de larga duración.

EFE Ter Stegen hablando durante la presentación del FC Barcelona en el Joan Gamper

Ese pulso provocó el enfado del Barça, que expedientó y retiró la capitanía al futbolista. Un castigo que hizo recapacitar a un Ter Stegen que se mostró abierto a colaborar con el club y, finalmente, terminó firmando la paz antes del Trofeo Joan Gamper.

Un partido que, además de ser la presentación del equipo, sirvió tanto al portero como al Barcelona para concluir con este culebrón.

emilio pérez de rozas

En el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE se habló y mucho del visto bueno que ha recibido el Barcelona por parte de La Liga para inscribir a Joan García, tras confirmarse la lesión de larga duración de Ter Stegen.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Ter Stegen durante un partido con el Barcelona

Mónica Marchante tenía claro que el equipo azulgrana iba a conseguir inscribir al exportero del Espanyol. José Luis Corrochano, por su parte, decía: "Aquí hay una noticia y es que Ter Stegen no llevaba razón. Eso es así, dijo que tenía para tres meses de baja y no es verdad".

Palabras con las que Emilio Pérez de Rozas no se mostraba de acuerdo y preguntaba: "¿Qué pasaría si Ter Stegen se recupera en tres meses?". Cuestión a la que Isaac Fouto intentó responder.

Emilio continuó con su argumentación y añadía: "Yo no soy médico, ni cirujano, ni nada. Pero flipo con que tres médicos decidan con radiografías e informes cuánto tiempo tardará en recuperarse Ter Stegen".

Para finalizar, comentó: "Lo que quiero decir es que hasta dentro de tres meses no se demostrará que Ter Stegen y su cirujana no tengan razón. De momento, no se ha demostrado nada".

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.