La razón por la que Mastantuono llevará el número 30 en el Real Madrid: "Es un resquicio legal"

Franco Mastantuono se prepara para uno de los días más importantes de su carrera. Este jueves, 14 de agosto, el joven futbolista argentino será presentado oficialmente como la nueva joya del Real Madrid, coincidiendo con su reciente mayoría de edad. La expectación no solo gira en torno a su talento y futuro, sino también a un detalle que ha generado curiosidad: el número 30 en su camiseta. Arancha Rodríguez, en su intervención en El Partidazo de COPE, explicó a José Luis Corrochano que “en principio el 30… deja una ficha libre para cualquier cosa que pueda suceder y él puede jugar durante toda la temporada con ese número 30. No tiene un límite de partidos ni nada por el estilo”.

El motivo detrás de esta elección no es casualidad ni capricho: se trata de un resquicio legal que permite al club mantener abierta la opción de movimientos en el mercado de fichajes hasta el cierre, el 2 de septiembre. “Y que lleve el 30 no significa que vaya a jugar en ningún momento ni que tenga ningún vínculo con el Castilla. Es jugador del primer equipo a todos los efectos”, aclaró Rodríguez. La estrategia del Madrid es clara: asegurar flexibilidad en las fichas y garantizar que Mastantuono pueda integrarse plenamente en el primer equipo desde el primer día. Más detalles sobre esta situación se pueden consultar en COPE.

De Argentina para la élite

Franco Mastantuono llega a Valdebebas tras destacar en River Plate como uno de los talentos más prometedores de la liga argentina. Con solo 16 años ya había superado los 1.500 minutos en el primer equipo, registrando tres goles y tres asistencias. La pasada temporada se consolidó como titular, sumando 22 partidos, siete tantos y cuatro asistencias, algunos de ellos de falta, lo que llamó la atención del fútbol mundial. Tras varias ofertas de Europa, el argentino se decidió por el Real Madrid, firmando un contrato por seis temporadas y convirtiéndose en la única incorporación ofensiva del club este mercado, con una inversión cercana a los 60 millones de euros entre fijos y variables.

El desafío para Mastantuono será enorme. Cambiar de un fútbol sudamericano intenso y físico a la exigencia táctica y técnica de LaLiga EA Sports supondrá un período de adaptación que pondrá a prueba su talento. Este jueves comenzará su integración con los entrenamientos dirigidos por Xabi Alonso y, a partir del 19 de agosto, podría tener sus primeros minutos ante Osasuna. La competencia en la delantera blanca es feroz, pero Mastantuono llega para demostrar que su zurda de élite y su visión de juego le permitirán ocupar un lugar destacado en el equipo.

Un dorsal con historia y estrategia

Además, su fichaje refuerza un mensaje claro del Madrid: apostar por jóvenes promesas sin importar su valor de mercado y buscar talento más allá de las grandes ligas europeas. Mastantuono se convierte así en un ejemplo para las nuevas generaciones, siguiendo los pasos de Vinicius Jr, Rodrygo Goes o incluso Kylian Mbappé, quienes también dieron el salto a la élite siendo apenas adolescentes.

Para seguir la historia completa del plan del Real Madrid con Franco Mastantuono, se puede consultar COPE y el análisis de su posible impacto en el primer equipo en El Partidazo de COPE.

El número 30 en la camiseta de Mastantuono no es solo un dorsal: simboliza la confianza, la proyección y un resquicio legal que permite al Real Madrid asegurar que su nueva perla argentina comience con el pie derecho en el fútbol europeo.