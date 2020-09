Carlos Herrera se pregunta los motivos que han llevado al veto del Rey por parte del Gobierno de Sánchez

El periodista Carlos Herrera ha comenzado su columna semanal expectante ante todo lo que está ocurriendo en el país en estos momentos: Cataluña y sus derivadas, casos de coronavirus y confinamientos. Las tres son importantes y afectan a todo el país, pero con especial foco a la Comunidad de Madrid.

Esta última es objeto en las últimas horas de diversas informaciones que apuntan a que el Ejecutivo de Díaz Ayuso puede tomar la decisión de confinar a toda la región. Parece, eso sí, que todavía ese cartucho no se va a quemar y solo se aplicarán confinamientos en las zonas más afectadas de la comunidad.

Las miradas puestas en Cataluña

Pero este viernes el principal protagonista es lo que pueda suceder en Cataluña. "El otro punto está en Barcelona. Han sido fiestas de la Merced, y el pregonero de este año ha sido lo peor de la fauna. Es un payaso antiguo, es un payaso vocacional. Ha aprovechado para decir que somos ingenuos los que no hablamos catalán", ha arrancado explicando Herrera.

Pero la noticia sin duda va a estar en Barcelona, donde este viernes toman posesión casi 70 jueces. La polémica llega porque en esta ocasión el Rey no va a estar presente en la toma de posesión, por primera vez en democracia, y parece haber sido el Ejecutivo de Sánchez el responsable de que el monarca no acuda, al no tener su consentimiento, a este acto.

Sobre este respecto Carlos Herrera ha recordado a los oyentes que "la Justicia en España se reparte en nombre del Rey" y se ha preguntado cuál es el motivo por el que este año el Gobierno de Sánchez no quiere que el Rey acuda en persona: "¿Teme un atentado?, ¿teme alguna revuelta?, ¿porque puede coincidir con la inhabilitación de Torra y se presente para montar el número?; ¿Por qué se contenta a los independentistas con la ausencia del Rey.?" En cualquiera de los casos, ha sentenciado, es "vergonzoso".

Por ello se ha dirigido a los miembros del Gobierno y les ha pedido que den un paso adelante. "Pueden decir los cuentistas de este Gobierno lo que quieran. La decisión la ha tomado quien la temía que tomar, es decir, ellos. ¿Alguien no va a dar un paso y va a decir el Rey no viene porque a mí no me da la gana?, el Rey no va porque yo no quiero, porque no quieren los que me tienen que aprobar los presupuestos que vaya", se ha preguntado.

Una decisión que también ha explicado ha generado el malestar de los jueces, quien se han puesto en pie de guerra contra el Gobierno: "Vamos a ver qué pasa y qué se dice en ese acto, pero ha puesto a todos los jueces en pie de guerra, incluyendo el Consejo del Poder Judicial".

Y por último, Carlos Herrera ha vuelto a dirigirse al Gobierno para preguntarles lo siguiente: ¿Entre molestar a los separatistas y molestar al Rey y a toda la gente de bien de España qué preferís, ¿lo último? "No tenéis vergüenza, ni un solo ápice de vergüenza", ha lamentado.

