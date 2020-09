La pregunta de Herrera después del anuncio hecho por el ministro de Justicia sobre los indultos

El director de 'Herrera en COPE' ha vuelto en este jueves a recordar las malas cifras que ha registrado España en las últimas horas a causa de la segunda ola de la covid-19. En las 24 horas anteriores las comunidades han notificado al Ministerio más de 11.000 nuevos casos, con especial foco en Madrid, aunque hay otras comunidades, según ha explicado Herrera, que también registran malos datos.

"No esperen ustedes que haya una explicación por parte del Gobierno. La cosa parece que mejora en Valencia, País Vasco", ha dicho en este sentido. "En Madrid el Gobierno regional ya ha dicho que

Sin embargo, la actualidad informativa que más ha querido destacar el comunicador ha sido de lo que ha dado la jornada, en la que por una parte el Rey ha sido vetado por el Gobierno en Cataluña y por otro el ministro de justicia ha explicado que la semana que viene se llevará a cabo la revisión del indulto solicitado por los presos catalanes.

Planes políticos

"Hoy tengo que hablarles de los planes políticos que avanzan como un pacer alemán", ha comenzado Herrera diciendo en su primer columna diaria. "El Gobierno del PSOE y Podemos es ahora mismo el tanque de pancer con los demás partidos de infantería que le acompañan, para dejar a España como un solar. A esta paso no se va a poder vender nada".

"Ayer, después de haber prohibido al Rey ir a Cataluña al dar los despachos de los jueces, apareció el ministro de Justicia en el Parlamento y sin venir a cuento le habló a la bancada independentista de los indultos que va a tramitar el Gobierno a los presos golpistas del octubre de 207. Que coincida esos indultos, con la reforma del Código penal y es profundamente detrimento", ha lamentado.

"El Gobierno si quieres los da, y si no quiere darlos, no los da", ha explicado, para el cual ha ofrecido un dato. En el año 2016 se pidieron 37474 indultos, y solo se concedieron 27; en 2017, se pidieron 2000, de los cuales se concedieron 20. Un 5% de todos los que se piden.

En esta ocasión, ha dicho Herrera, no va a ser necesaria que el Ejecutivo deba aceptar o no los indultos gracias a la reforma del Código Penal que va a hacer en los próximos meses el Gobierno con especial foco en la sedición. "Ya ha preparado una reforma del Código Penal que la va a sacar adelante y por lo tanto va a sacar a estos de la cárcel. No se tiene que manchar las manos", ha concluido Herrera.

Malestar en Justicia

Según el periodista de COPE la estrategia que ha mantenido Sánchez ha sido un agasajo político: "Era un agasajo político junto a la rebaja de la sedición. Claro que hay malestar por el bochornoso veto del Rey en Cataluña que es la pieza que precisamente por el cual ese trébol vaya a tener tres hojas. Y también por el lugar en el que va a dejar a la justicia en el caso de que se acepten. La Fiscalía está para lo que le manden, para eso está Loli Delgado ahí. Es decir, conceder un indulto contra una sentencia a personas que han dicho que lo que van a hacer es lamelar la Justicia", ha dicho Herrera. En conclusión, el director de 'Herrera en COPE' tiene claro qué va a salir de este proceso: "Será una amnistía".

Las promesas de Sánchez

En este sentido, ha vuelto a recordar las palabras de Herrera hace unos meses: "Que Pedro Sánchez dijo en camapaña electoral que no haría ningún tipo de pactos con los independentistas y todos aquellos que estén en contra de la CE. Pacta acabar con quienes quieren derribar la Economía, acabar con la España de autonomías España del 78 y por supuesto, presos a la calle. La pregunta que hay que hacerse". Qué va a quedar de España después del Sánchismo", se ha preguntado.

#SesiónDeControl@LauraBorras, portavoz del G.P. Plural por @JuntsXCat, pregunta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, @Jccampm, “qué medidas está tomando el Gobierno vista la deriva en la que está instalada la Justicia española”. pic.twitter.com/AIYpCXql30 — Congreso (@Congreso_Es) September 23, 2020

"Ayer el señor Iglesias, el del moño rojo y el vicepresidente del Gobierno, nos hizo el favor la jugada política que está puesta en marcha esta legislatura ('No volverán ustedes a formarte del Gobierno'). Parece la pasionaria, aquí para lo que se está trabajando es para que el centro derecha no gobierne nunca y siempre estén ellos en el Gobierno", ha explicado, y por último, ha destacado cuáles son las intenciones de Sánchez.

"Sánchez pone en venta la democracia española para mantenerse, y si hay que indultar se indulta, si no se cambia el delito de sedición, si hay que acercar presos de ETA se acercan, si hay que darles el pésame se les da y si el Rey molesta en Barcelona se le prohíbe ir. Y ya está", ha concluido.

