Ángel Expósito: "El Rey, como jefe del Estado, molesta... por españolazo"

Sobre la des-institucionalización en España... ¿No hay nadie en Moncloa o en Zarzuela o donde corresponda... nadie con la perspectiva suficiente que avise, alerte y grite lo que significa acabar con las instituciones en lo que queda de nuestro país?

Lo último... que hayamos sabido... la justicia. Y el Rey y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado... No sé por dónde empezar...

El Rey no entregará, por primera vez en veinte años, los despachos de la nueva promoción de jueces, y será el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien lo haga en su representación.

Como todos los años, el CGPJ invitó a Don Felipe a presidir el acto, que se celebrará el próximo viernes en Barcelona, donde se ubica la escuela judicial, y La Zarzuela respondió confirmando su asistencia.

Sin embargo, leo en ABC, que en un segundo momento, ayer mismo... la Casa del Rey comunicó al órgano judicial que quedaba anulada la presencia del Jefe del Estado en dicho acto.

Hasta el punto de que, leo en El Mundo, el CGPJ llegó a enviar las invitaciones al acto en Barcelona con el Rey como máxima autoridad.

Yo no me creo que sea por cuestiones de seguridad u orden público. No seamos tan tontos. No. La verdad es que el acto del viernes coincide con la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Torra...

...Y no ha dado tiempo a reformar el Código Penal sobre la sedición... y, ya de paso, porque estamos negociando los Presupuestos con esos amantes de España que son Esquerra Republicana de Cataluña, como diría la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

El tema es que el Rey, como jefe del Estado, molesta en esa estrategia...por españolazo.

Lo único que no sé es si ha sido el presidente, el vicepresidente o Carmen Calvo quien ha encabezado la decapitación del acto... ¿Y sabes qué?... Conociendo algún antecedente, estoy seguro de que ha sido Carmen Calvo, previa instrucción de su jefe, el principal cliente de Iván Redondo, quien llama a Carlos Lesmes y le suelta la fresca.

En este mismo campo... el tema de la Fiscalía. ¿No hay nadie que advierta, con lealtad y sinceridad, que poner a Dolores Delgado como fiscal general del Estado es una locura? ¿Nadie se percata del daño que supone para la Institución el espectáculo protagonizado desde hace unos días por el tal fiscal Navajas, número 2 de "Lola" Delgado?

¿Nadie ha testado a los fiscales de verdad... en el Supremo, en la Audiencia Nacional, los fiscales Anticorrupción...? ¿Tanto le resbala todo a Pedro Sánchez?

Pues sí. Parece que sí.

Por no insistir en las patadas donde más duele a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte del líder supremo ¡Oh amado líder!, el vicepresidente del Gobierno.

El mismo que se emocionaba al ver cómo pateaban a un policía... el mismo que tiene el casoplón rodeado de guardias civiles. Para eso, sí, contra el covid no son importantes, pero para el chaletazo de Galápagar sí que son necesarios.

Yo entiendo que no sepa, que no sepan qué es... pero lo que más les duele no es que Pablo Iglesias suelte otra perla o que Pedro Sánchez se diera cuenta de que no son un gasto superfluo. No. Lo que les duele es el honor. Pero claro... hay quien no sabe lo que es eso.

Por no hablar del CIS, de la Abogacía del Estado, de las Jefaturas de la Guardia Civil, de los representantes españoles en los organismos internacionales...

Y termino como empecé... con la Jefatura del Estado... No hay más ciego que el que no quiere ver. Pedro Sánchez quiere ser el Rey. Pero Pablo Iglesias también. Y los suyos y las suyas les quieren en el trono. Y el uno por el otro se quieren cargar la Corona... no por Corina o por Juan Carlos... No.

Y claro... La guinda... Anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en respuesta a una pregunta de la portavoz de JxCAT en el Congreso, Laura Borràs: "El Gobierno empezará a tramitar la semana que viene los indultos a los golpistas catalanes".

Como para mandarles al Rey para allá...

Y mi PD: se quieren cargar la Jefatura del Estado como instrumento. El Rey Felipe es un ariete.

¿No hay nadie por ahí arriba, donde corresponda, que sé de cuenta de que el resumen de todo es que se quieren cargar

el régimen del 78?

¿Nadie se da cuenta de que se quieren cargar la Transición... Patada a patada, decreto a decreto y pasito a pasito?