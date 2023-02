El obispo Mazuelos, en 'La Linterna': "La ley del aborto es injusta, inhumana y provoca desigualdad"

El presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, José Mazuelos, se ha pronunciado esta noche en 'La Linterna' de forma rotunda contra la decisión del Tribunal Constitucional, avalando así la Ley del Aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del año 2010. El obispo de Canarias ha asegurado que seguirán siendo "voz de los sin voz" y de todos "aquellos niños y fetos en el seno de sus madres, reivindicando su derecho a la vida". Mazuelos ha subrayado que lo mínimo que hay que darle a cada persona "es el derecho a la vida". En este sentido, ha matizado que "cuando la humanidad ha puesto a plantearse si esas vidas humanas valen o no valen, siempre se ha equivocado". Seguidamente, Mazuelos ha asegurado que, dentro de unos años, "pedirán perdón en nombre de esa voz de los sin voz", así como de "tantas vidas humanas que se están eliminando".

El obispo ha hecho alusión, además, a la nota de prensa de la Conferencia Episcopal Española (CEE) publicada esta misma tarde, que asegura que esta ley es "ideológica, acientífica y promueve la desigualdad". Por ello, Mazuelos ha agregado que, en estos momentos, "no podemos tener dudas de que la vida humana comienza en el momento de la concepción", así como tampoco podemos rechazar que "cada vida humana es una vida única, un alguien". En este sentido, ha sentido el dolor de que a "ese alguien, hasta los tres meses y medio, no se le respete". Algo que él mismo ha definido como "un problema". Por otro lado, también se ha referido a los embriones con síndrome de down, a los cuales "puedes matar hasta los cinco meses y medio", lo cual es "la mayor aberración de una ley".

"Y no pienso, por mucho, que quiera un Tribunal Constitucional, decir que esa ley es constitucional", ha argumentado. Seguidamente, ha asegurado que "esa ley es injusta, inhumana y provoca desigualdad". También ha querido suponer que "todos los embriones sean iguales" y se ha preguntado "por qué los síndrome de down pueden matarse hasta los cinco meses y medio". A continuación, ha lamentado que si la ley se aprueba así, "se han cargado la igualdad".

En último lugar, el obispo Mazuelos ha criticado que en el fondo "quieren gente muñeco" y cree que "habría que levantar la manta y ver los negocios que hay detrás, y a quién están sirviendo estos políticos", además de "cuántos se van a beneficiar de esa ley en cuestión de dinero". Además, ha agregado que "el aborto tienen sus consecuencias, secuelas", así como unos "problemas gravísimos y unas complicaciones grandes", por lo que considera que "hay que informar más". Finalmente, ha concluido: "Lo que interesa es servir y servir un capital".