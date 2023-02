Herrera: “Hay gente que no se para a considerar el valor absoluto de la vida humana y su necesaria protección”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Esta es la música de uno de los músicos más elegantes del mundo ha dado y que ayer se despedía de este desde jardín de penas y alegrías a los 94 años. Su nombre Burt Bacharach, más de 500 canciones, elegante como pocos, agraciado con todos los éxitos posibles que pueden adornar la vida profesional de un artista, de un músico, con un sello personal que le hizo único, que le hizo identificable desde los primeros compases de sus melodías, todas innovadoras, inolvidables. Que han estado en la voz de los mejores artistas del mundo, hoy es un buen día seguramente para escuchar alguna pieza de Bacharach.

Audio









En pie el Gobierno de coalición





Ya ven ustedes son las 8 son las 7 en Canarias de este viernes que hace el número10, y como les he dicho a las 7 y a las 6 tranquilos, no pierdan el oremus porque el Gobierno de coalición sigue en pie, podía haber colapsado definitivamente ayer pero han salvado la situación. Ayer se vortaba la Ley de Bienestar Animal que promovió el ministerio de Ione Belarra pero que los socialistas, en fin enmendaron para que no se aplicara a los perros de caza y a otros perros. Porqueimaginan ustedes un perro pastor, un mastín, que tiene que proteger al rebaño del lobo en lugares como León; capado, sin haber podido ir a trabajar hasta el año y medio porque es fundamental que se críe con el ganado como uno más, sin haberle podido adiestrar en agresividad contra otras especies… pues nada, un pobre perro tonto gordo, sin hormonas y el primer ataque de un lobo se lleva por delante al perro, al rebaño y al pastor si no tiene el Land Rover cerca.

Esto es que pretendía esta niña de Disney que es Ione Belarra y toda su cohorte de inútiles en la redacción de la ley de Bienestar Animal. Finalmente, la Ley salió adelante con la enmienda de los socialistas, Belarra protestó un poquito pero claro votó a favor. ¿por qué? Jajaja, porque el sillón es el sillón.





Sánchez lamenta el 'sí es sí' pero no pide perdón





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta madrugada en Bruselas Sánchez compareció ante de los periodistas para decir que la coalición continúa, que lamenta lo que ha ocurrido con la Ley del 'solo sí es sí', solo lamenta sí, no ha llegado a pedir perdón y lo mejor que la responsabilidad de arreglar el desaguisado ya es de los grupos políticos, incluso de los que no votaron la Ley y advirtieron de los efectos que podría tener. Ha soltado una trola entre tanto lamento impostado. Miren, habló de los efectos que nadie espero, ¿cómo que nadie podía esperar lo que pasó? Hasta 22 informes advirtiendo las posibles rebajas de pena, incluido alguno de comunidades autónomas gobernadas por el PSOE como García-Page, a él le advirtieron la vicepresidenta y el ministro de Justicia; y en el debate parlamentario los portavoces del PP y de Vox… ¿me puede hablar de efectos no esperados? No hombre, no. Son efectos anunciados y advertido reiteradamente pero ignorados por soberbia e irresponsabilidad. Y ahora lamenta la alarma social y dice que son los grupos los que tienen que la responsabilidad de cambiar… solamente le ha faltado decir a mí que me registren, es lo mismo que cuando la pandemia largó la gestión las comunidades autónomas, igual. Tiene este tipo tiene una habilidad, además de un rostro de teflón, que cuando las cosas se complican siempre encuentra a alguien a quien endosarle la responsabilidad.

Bueno, desaguisados ya estamos en el medio millar de depredadores sexuales beneficiados por la ley. El Consejo General del Poder Judicial decidió ayer encargar un informe para conocer la cifra real y nos podemos llevar algunas sorpresas.

Le decía que ayer el Gobierno salvó un día crítico pero no sin daños. Por ejemplo, sus socios parlamentarios se unieron a la petición del PP de reprobar a Marlaska, que debería haber sido reprobado hace mucho por muchas razones; pero bueno, al final ha sido la frontera de Melilla.

Audio









Ley del aborto





Y ayer se confirmó lo que era un secreto a voces, lo que vengo contando desde las 6 la mañana: el Constitucional ha avalado íntegramente la ley del aborto de Rodríguez Zapatero. Cándido Conde-Pumpido ha entrado arrollando, necesitaba arrollar, además, de entrada; ha entrado a rebozarse en todas las polvaredas políticas que se puedan imaginar, a aplicar el rodillo sanchista y eso va a pasar en los 4 años que le quedan de mandato. No se ha admitido ni la más leve consideración restrictiva porque el ponente Arnaldo había avalado el grueso de la ley de plazos pero proponía mejorar la información a la mujer embarazada sobre sus alternativas al aborto. Pero no coló ni eso, fuera la ponencia ahora se va a encargar otra ponencia que va elaborar por supuesto una magistrada de la mayoría sanchista y así está en marcha el rodillo del TC, para avalar y para consolidar todas las leyes disparatadas y torpes del gobierno Frankenstein, con una por cierto notable falta de escrúpulos formales. Como esa negativa rotunda a considerar la contaminación de varios magistrados por su pasado polític, por su participación en deliberaciones antiguas.

Una vez que los partidos colonizaron políticamente el Constitucional, deberían ser los propios magistrados los que velaran con su actuación por garantizar la imagen y la reputación del Tribunal. Son los magistrados los que tienen la responsabilidad de no actuar como correas de transmisión de Frankenstein y en la primera decisión, no lo han hecho, ni siquiera han permitido abstenerse a una magistrada, Espejel, que lo quería hacer voluntariamente. Y lo han echado porque la abstención de Espejel le sacaría los colores a otros tres magistrados que se encuentran en la misma situación y que no quieren que haya un precedente para próximas deliberaciones. Así que a partir de ahora barra libre.

La importancia moral de un asunto que se ha dilucidado como una ley más, nos lleva a pensar que efectivamente no siéndolo, no debemos olvidar. El aborto al igual que la eutanasia hace referencia la vida humana, a su protección en los momentos en los que es más vulnerable: al inicio al final y ante la enfermedad. El Tribunal avalado por ley, por cierto cambiando su propia doctrina anterior, que el aborto es legal y veremos cómo queda redactada la ponencia. Pero previsiblemente va a ser reconocido como un derecho de la mujer, sabemos que la sociedad está dividida por este asunto, que muchas personas han normalizado el aborto como una decisión irrelevante, pero aquí vamos a seguir defendiendo que el aborto debiera ser la última opción, que no puede ser considerado un medio anticonceptivo, y los poderes públicos deberían ayudar a las mujeres a seguir con sus embarazos. Hay gente que no se para considerar el valor absoluto de la vida humana y su necesaria protección, de hecho vivimos en una época en la que protegemos los derechos de los periquitos pero ignoramos la profunda dimensión moral que puede suponer acabar con la vida de un no nacido, por muy legal que pueda ser. Esto nos llevará a algunos debates y a varias consideraciones a lo largo de la mañana.