Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del TC: "Ahora no habrá nadie que defienda al no nacido "

El Tribunal Constitucional ha decidio avalar la actual Ley del aborto. El Pleno del Alto Tribunal ha dado el visto bueno a la norma vigente desde 2010, aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y que permite a una mujer abortar hasta la semana 14 de gestación. Responde así, casi trece años después, al recurso que entonces interpuso el Partido Popular, a la vez que se está tramitando una reforma a esta ley impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El Pleno del Constitucional ha encargado a la vicepresidenta del mismo Inmaculada Montalbán -de la parte progresista- que redacte la ponencia que dará visto el bueno a la ley vigente. Lo hace una vez que el magistrado que la había elaborado Enrique Arnaldo -del ala conservadora- ha declinado hacerlo.



Inmaculada Montalbán deberá, por tanto, elaborar una ponencia que aporte argumentos a la constitucionalidad de la ley de 2010, deberá ser aprobada por el Pleno, habrá un fallo y sentencia. Con todo este proceso aún pasarán unas semanas para la decisión definitiva el Tribunal Constitucional.

Recurso del PP contra el aborto: El Tribunal Constitucional avala la actual ley de Zapatero de 2010 El Pleno del Alto Tribunal ha encargado a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán una nueva ponencia que argumente el rechazo del TC al recurso del PP 09 feb 2023 - 13:09





En Mediodía COPE hemos escuchado al que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional sobre lo ocurrido esta mañana en el Pleno del Alto Tribunal, Ramón Rodríguez Arribas. La decisión del Pleno, ha causado sorpresa yexcepticismo al magistrado, "la noticia que tengo es que el Tribunal ha rechazado la ponencia y ha rechazado declarar inconstitucional nada de esa ley. Me resulta sorprendente que una ley tan complicada, tan difícil y con un tema tan delicado se despache, sí o no, en unas pocas horas cuando la mayoría de las leyes orgánicas -y esta lo es-, han llevado al Tribunal semanas de deliberaciones o días intensos, esa es la experiencia que tengo en 9 años en ese Tribunal. Si fuera así, significa que, ahora, van a redactar una ponencia con una nueva ponente que sea conforme con esa decisión tomada anticipadamente. Me resulta sorprendente".

"Se va a producir lo que los anglosajones llaman overruling, un cambio de criterio radical y, en estos casos, lo serio no solo es estudiarlo con detenimiento, sino además anunciarlo" afirma Rodríguez Arribas, "eso es lo que debería hacer un tribunal de la categoría del Tribunal Constitucional de España, pero todo esto queda oscurecido por esa noticia".

¿Dónde queda en todo esto el derecho a la vida? "La doctrina del Constitucional hasta ahora era una doctrina razonada y razonable, consideraba que había un conflicto de derechos entre el derecho del nasciturus que aunque no tuviera derecho a la vida, porque no era una persona todavía, sí tenía un valor constitucional y era suceptible de protección constitucional e incluso penal, llegó a decir el Tribunal entonces, con el Código Penal se podía castigar un aborto que no fuera de los que permitía la ley. Sobre esa base de que había un conflicto de derechos de la madre ( a la salud, a la vida, la dignidad...), y el del nasciturus, que algún derecho tendría, y tampoco de manera anticipada estableciendo de que un derecho u otro tendría que prevalecer sino que en cada caso el examen habría de conducir a qué derecho prevalecía, eso era razonable, y ahora si se va a cambiar ese criterio habrá que decir por qué y habrá que estudiarlo, pero me parece que se va a prescindir de esa tesis y que era doctrina del Tribunal. Se va a avalar la propia ley y sus detalles sin hacer ninguna consideración sobre el nasciturus", subraya el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional.

Para Ramón Rodríguez Arribas, "habrá que pensar que el nasciturus es un ser indefenso e inocente como dijo Juan Pablo II y algún derecho habrá que reconocerle y alguien tenía que defenderle y parece que no va a haber nadie".