Informe COPE: más de un millón vidas perdidas a consecuencia del aborto en una década

En España han abortado 100.000 mujeres de media al año desde que en 2010 entró en vigor la actual ley de plazos del Gobierno Zapatero que permite abortar hasta las 14 semanas. Casi 13 años después de su aprobación el Tribunal Constitucional tiene previsto examinar esta semana su legalidad. Entre tanto y solo entre 2011 y 2021 son 1 millón 90.482 bebés los que no han nacido en España a consecuencia del aborto.

En 2021 abortaron 90.189 mujeres, el 1 de cada 100 de las que tienen entre 15 y 44 años. Es la tasa más baja de la última década exceptuando 2020 que marcó el inicio de la pandemia. La cifra más alta se registró al año siguiente de la entrada en vigor de la Ley Aído con 113.418 en 2012 según los registros anuales del Ministerio de Sanidad.

@MonsArguello: "Ante una mujer embarazada que piensa que el aborto puede ser la solución a sus problemas, ¿no sería mejor preguntarle qué necesita?"



En @herreraencope, la #entrevista completa al arzobispo de Valladolid



https://t.co/OAQGq8z3Dy

En esa década el número de abortos ha caído un 20 por ciento; la mitad si tenemos en cuenta la evolución de la población de mujeres en edad fértil en España en esos años. Casi una de cada 10 mujeres que abortaron en nuestro país en 2021, último año del que hay registros oficiales, tienen menos de 19 años y únicamente el 15 por ciento de esos abortos se hacen en centros públicos, casi el doble que hace 10 años.

“Como médico es un acto muy duro y muy desagrable, yo solo conozco gente que lo está haciendo porque gana muchísimo dinero, alguna persona también por ideología. Hay gente que está de acuerdo con el aborto pero nadie lo quiere hacer porque es algo que va en contra de lo que hacemos todos los días los médicos, es muy desagradable el sacar a trozos a un feto y verle la mano o la cabeza aplastada o el torax y de eso tampoco se habla pero es lo que hacen”, explica a COPE el ginecólogo José Ignacio Sánchez Méndez.

El sufrimiento tras el aborto

“Cada vida es única, irrepetible e irrecuperable y si llegamos según cifras oficiales más de dos millones y medio de abortos reconocidos oficialmente hay que pensar cuanta gente hay herida, no solo cuantas vidas se han perdido sino cuántas madres, padres, familias. Hay que mostrar la verdad de lo terrible que es el aborto para el no nacido que es algo que se quiere ocultar y para todos” subraya Alicia Latorre está al frente de la Federación de Asociaciones Provida de España.

El sufrimiento que implica el aborto lo conoce bien Leire Navaridas. Tiene 40 años y es feminista. Sin embargo, lamenta que precisamente una de sus banderas de este movimiento sea precisamente el aborto como derecho. Aboga por ofrecer como sociedad otras soluciones que superen una práctica que, según subraya, “es violenta y como tal traumática”.

#AUDIO ?? El cardenal Omella, sobre la reforma de la ley del aborto: “Se ha perdido el camino del diálogo y el consenso"



https://t.co/GBVQ2f3kId

Con 26 años Leire abortó: “por aquel entonces entendía que era un derecho para la mujer, un derecho feminista y algo por lo que luchar pero cuando haces uso de ese supuesto derecho y ves como te quedas pues compruebas que es un error y que hay que desmontarlo”. Y es que según subraya todo embarazo implica para la mujer “decidir si quiere ser madre de un hijo vivo o muerto”.

Considera que “los problemas de violencia o de falta de vínculos no se arreglan con un aborto y lo que hay ahí es un trauma muy fuerte porque eso te convierte en madre de un hijo muerto. Tampoco me parece justo ni feminista ni de recibo es que hoy en día ser madre de un hijo vivo sea ya casi una cuestión de lujo o de privilegio de aquellas mujeres con una estructura económica, laboral o social minimamente sólida ¿y qué pasa con las que no la tienen? ¿No tienen derecho a poder dar vida a sus hijos?”.

A ayudar a mujeres que toman conciencia del trauma que implica el aborto dedica una parte importante de su tiempo Navaridas: “Al final el cuerpo siempre somatiza porque toda violencia es traumática y es algo que aunque pueda pasar tiempo acaba dando la cara con síntomas reveladores que ahí ha pasado algo. El aborto deja a muchas mujeres que me contactan en situación vital límite y se tarda años en poder superarlo”.

“Yo lidié con la culpa durante muchos años porque me parecía algo cruel y desalmado por mi parte pero en algún momento si que entendí que había sido una víctima de un sistema enfermo que legitima la violencia, la legitima e incluso la subvenciona sin dar otro tipo de soluciones”, subraya Leire.

Y es que según refleja el último mapa de la maternidad de la Fundación Red Madre, las madres en situación de vulnerabilidad en España reciben una ayuda media de tan solo 13 euros al año. La inversión del conjunto de las Administraciones públicas para las embarazadas que necesitan apoyo asciende a poco más de 5,5 millones de euros. Y nuestro país se sitúa a la cola de Europa en inversión en familia que supone solo el 1,3 por ciento del PIB. Consideran por ello imprescindible un plan de apoyo a a la mujer embarazada vulnerable.

El aborto y sus conscuencias

El ginecólogo José Ignacio Sánchez también ha sido testigo del dolor que provoca el aborto y de sus consecuencias: “Hay mujeres a las que le haces una ecografía ginecológica y se le salta una lágrima a esa mujer de 50 años que te cuenta que hace tres décadas abortó y con cada ecografía se acuerda de eso, es algo que se queda ahí”.

Considera que ante un aborto la mujer está sometida a una fuerte presión y abogar por explicar muy bien y con total claridad las consecuencias del aborto tanto para el no nacido como para la mujer desde todos los puntos de vista físicos, psicológicos y emocionales.

El testimonio de mujeres y la justicia española ratifican la obligación de informar de las secuelas del aborto

“En todos los procedimientos médicos se da la información y esto en el aborto es lo que ahora quieren que sea una excepción. Si se han reducido los accidentes de tráfico o las muertes por tabaquismo es porque ha habido muchas campañas de información con multas y con imágenes. Entonces qué queremos que haya menos abortos o que haya menos. Si queremos que haya menos hace falta más ayuda a la mujer embarazada, más apoyo y más información sobre las alternativas” subraya Sánchez.

De los supuestos a los plazos

La ley de 2010 supone un giro radical con la anterior legislación de 1985. De una despenalización en unos casos determinados se pasa a una legislación de plazos que permite abortar durante 14 semanas sin justificar el motivo.

“La diferencia es enorme porque de considerar el aborto como un acto negativo, malo, dañino para una parte de la población que por eso figuraba en el código penal se pasa a considerarlo un derecho de la mujer quedando el no nacido totalmente desprotegido”, señala Latorre.

La decisión del Tribunal Constitucional 13 años después

Fernando Abellán, es abogado experto en Derecho Sanitario. Considera que el TC confirmará el sistema de plazos aunque no descarta que pueda haber matices: “En esencia creo que va a reafirmar la corrección legal de la ley y esa ratificación supondría consolidar el actual modelo de plazos en línea con la legislación de otros países de nuestro entorno donde es la tónica general”.

“Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, ninguna ley cambia el hecho del aborto, es decir, puede ser que no sea punible, puede ser que te lo paguen pero eso no quita la realidad de que un aborto le quita la vida a un ser humano, porque es un ser humano no es un perro, no es un animal -que quizás estaría entonces más protegido- es un ser humano, un hijo. El que un acto sea legal no cambia la realidad de los hechos, es un acto cruel, injusto y evitable con grandes daños para la mujer, entonces esto no se puede disfrazar con palabras de progreso, de libertad o de cualquier otra cosa porque tristemente es lo que es” afirma Alicia Latorre.

Considera que “no hace falta saber mucho de leyes para ver que dentro de una misma Constitución no puede haber un derecho y su contrario: un derecho a la vida y un derecho a quitarla”, subraya. Y es que según establece el artículo 15 de la Carta Magna: “todos tienen derecho a la vida y a la integreidad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

El Constitucional verá en el primer Pleno de febrero el recurso contra la ley del aborto



https://t.co/EzUHB1Hd4a

A juicio de Latorre “el progreso es otra cosa, no es que se pierdan derechos es que hay recuperar los derechos perdidos y aquí hay una parte de la población que son los no nacidos que los han perdido, que se los han quitado”.

Sobre la tardanza del TC en pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Partido Popular hace más de 12 años considera que puede deberse al miedo o a las presiones o a no querer abordar una cuestión de gran sensibilidad social en la que ha habido un gran acostumbramiento pero que, según recalca Latorre, es enormemente serio porque tiene que ver con la vida humana que es el primero y el más fundamental de los derechos.

Aunque en la Federacion de Asociaciones Provida de España son poco optimistas con respecto al dictamen del Constitucional, el ex senadorLuis Peral que participó en el equipo jurídico que redactó el recurso de inconstitucionalidad de la Ley del Aborto de 2010 no pierde la esperanza de que no haya sentencia que constitucionalice el aborto.

“No sé lo que pasará pero tengo esperanza de que la ponencia que está preparada (que es el borrador de la sentencia que ha elaborado el magistrado conservador Enrique Arnaldo) reconozca que los 9 artículos recurridos por 72 diputados del Partido Popular en 2010 son contrarios a la Constitución. Tengo esperanza de que con esa ponencia no puede haber una sentencia favorable a la legislación de 2010 porque es contraria al derecho a la vida que está reconocido en la Constitución” señala Peral.

Considera que el precedente está en Estados Unidos donde el Tribunal Supremo abolió el pasado 24 de agosto el derecho al aborto vigente en el país desde 1973 dejando en manos de los estados el establecimiento de una legislación al respecto. “Lo que ha pasado en Estados Unidos acabará pasando aquí y entonces habrá personas, partidos o instituciones que buscarán coartadas como pasó con la esclavitud”, subraya el ex senador.

La reforma de 2023, una versión agravada de la de 2010

Para Alicia Latorre la reforma que impulsa la ministra Irene Montero y actualmente en plena tramitación parlamentaria ahonda aún más en la desprotección del feto al limitar el acceso de la mujer a la información y también mediante la eliminación de los 3 días de reflexión que hasta ahora eran obligatorios. Solo las embarazadas que lo soliciten recibirán información escrita sobre las alternativas de las que disponen frente al aborto.

Por su parte Luis Peral confía en que también la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez sea recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Lo más nocivo de la modificación que está a punto de entrar en vigor es, según explica a COPE Abellán, precisamente la eliminación de la obligatoriedad de la información previa a la embarazada que, según recuerda, se introdujo precisamente para proteger al no nacido al favorecer una decisión consciente y meditada por parte de la mujer.

España, un país necesitado de niños

La maternidad volvió a caer en 2022 en España según las últimas cifras facilitadas por el INE que incluyen hasta noviembre del año pasado, con un número de nacimientos mensuales por debajo de los registros de los años anteriores con excepción de los registros post-confinamiento por la pandemia.

En 2021 nacieron 237.380 niños, casi 4.000 menos que en 2020, y la cifra más baja desde que se mide. Entre 2017 y 2021 los nacimientos disminuyeron más de un 10 por ciento en casi todas las comunidades autónomas. La tasa de natalidad, que mide el número de nacimientos por cada mil habitantes, se situó en 7,6 frente al 9,3 de media en la Unión Europea. Y es que España es el segundo país después de Italia, con peor tasa de natalidad.

El número de bebés nacidos ha disminuido desde 2010. El los últimos años la única excepción fue 2014. Y es algo que los expertos ligan a la incorporación de la mujer al mundo laboral, al alto coste de la vida y al envejecimiento de la población.

Una población que sigue envejeciendo y es que, desde 2017 hay más fallecimientos que nacimientos en nuestro país.