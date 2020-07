Antonio Naranjo, sin pelos en la lengua sobre la 'pillada' a Fernando Simón en Portugal: "Me parece cerca"

Fernando Simón ha vuelto a ser noticia incluso durante sus vacaciones. El director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad fue 'cazado' este fin de semana en El Algarve portugués practicando surf. Eran sus primeros días de desconexión después de haber estado al frente de la pandemia del coronavirus durante más de cinco meses.

Sin embargo, las imágenes de Simón en la playa han generado un gran revuelo porque se ve al epidemiólogo fuera de España justo en un momento de importantes rebrotes y cuando él mismo días antes había pedido a la ciudadanía no moverse de su zona para evitar una nueva propagación másiva del virus. Además, en otra de las imágenes se ve a Simón pidiendo una tabla de surf sin llevar mascarilla.

Este lunes en "Herrera en COPE", Antonio Naranjo ha hablado sobre estas fotos y ha sido muy crítico con Simón. "Yo no le tendría un fin de semana, sino tres o cuatro meses haciendo surf lejos", ha comenzado diciendo Naranjo. "En Fernando Simón ocurre una cosa sorprendente: tiene un disfraz y un verbo personal que resultan encantadores y es muy difícil criticarlo. Pero si nos fijamos en el resultado de su portavocía y su gestión de la pandemia, es imposible aplaudirle. Tenemos la peor mortalidad y, por tanto, la peor ruina del mundo. Que se vaya a Portugal me parece cerca", ha dicho de forma tajante.

El juez Vázquez Taín, tertuliano también del programa, cree que estas fotos de Simón son una mera anécdota y ha recordado que este Gobierno "no ha predicado con el ejemplo nunca". "Sólo hay que recordar que miembros del Gobierno que deberían estar aislados por haber estado en contacto con personas positivas no lo hicieron nunca", ha dicho recordando que Iglesias participó en Consejos de Ministros mientras su pareja, Irene Montero, había dado positivo días después de acudir a la manifestación feminista del 8-M.

LA AFICIÓN DE FERNANDO SIMÓN POR EL MAR

No es nada raro que Fernando Simón haya sido 'cazado' practicando surf, uno de sus deportes favoritos. Hace tres meses en la revista Desnivel contaba cuáles eran sus aficiones: "Mi trabajo es muy intenso, son muchas horas que exigen concentración.... El rato que estoy escalando me olvido de todo (...) Cuando era joven me gustaba hacer windsurf, piragüismo y vela en los pantanos de Zaragoza, pero cuando llegué a Madrid no podía practicar mis deportes habituales".

Bien es conocida también su pasión por las motos. En una entrevista concedida a 'El País Semanal', Fernando Simón reconocía que le gustaba llegar a su lugar de trabajo en una Suzuki que adquirió en 1991 y que le costó 50.000 pesetas de entonces (unos 300 euros). Dicho reportaje fue también muy criticado por el aspecto frívolo de Fernando Simón tras haberse registrado en España la cifra de 40.000 fallecidos por la pandemia del coronavirus.