Carmen Lomana: "Kiko Matamoros me debe mucho dinero. Pero yo ya lo he dado por perdido"

Es sábado, el último del mes de junio, y Carmen Lomana ha vuelto a Fin de Semana. Y este último sábado del mes de junio lo ha hecho desde su querida Marbella, donde está inaugurando la temporada veraniega.

La socialité ha respondido a cuestiones que le dejan los oyentes en el contestador de Fin de Semana en el 666 55 40 00 y ha repasado la crónica social. Por ejemplo, ha comentado la publicación de la lista de morosos que este año incluye nombres como Bertín Osborne, Isabel Pantoja, José María Enríquez Negreira, Joan Gaspart o Paz Vega.

"¿Y Kiko Matamoros no sale en esta lista" preguntaba la colaboradora: "No solo le debe Hacienda... a mí me debe mucho dinero" afirmaba rotunda "me dice que no lo puede pagar porque tiene una deuda con Hacienda... y que primero está Hacienda".

Preguntada por el origen de ese dinero prestado, explicaba Lomana que es un dinero ganado en un juicio contra el presentador de televisión: "Se lo gané en un juicio por derecho al honor, por unas barbaridades que dijo. No me quedó otra que ponerle una demanda y lo gané en el Supremo. Él se moría de risa... diría: no vas a cobrar ni un duro".

Según la leonesa, Matamoros no tiene nada a su nombre, "como una persona insolvente. Estaba trabajando, dando exclusivas, ganando muchísimo dinero... pero ¡nadie sabe cómo pillarlo! Mi abogado se ha vuelto loco. Yo ya lo he dado por perdido. Me da igual. Me parece terrible".