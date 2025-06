Alarma Aitana Bonmatí: El tiempo corre y la enfermedad es muy contagiosa

Aitana Bonmatí, Balón de Oro 2023 y 2024, se encuentra bajo ingreso hospitalario por una meningitis vírica diagnosticada este viernes, sin plazos de recuperación y a poco más de 5 días del inicio de la Eurocopa 2025. Montse Tomé, seleccionadora española, dio a conocer lo que le ocurría a su estrella tras la victoria por 3-1 ante Japón. Fue preguntada por una foto que colgó en redes sociales la propia Aitana en una cama de hospital y contestó de forma sincera.

"Tuvo unas décimas la noche anterior del entrenamiento, durante el día no mejoró mucho, estaba cansada. Hoy el doctor la llevó a hacerse pruebas al hospital, todo salía bien y en la última prueba, ella me autoriza a decir esto, tiene una meningitis vírica. En principio está controlado, la palabra asusta, pero lo que me comunica el doctor es que está controlado, que va a estar ingresada, no sabemos plazos", añadió la seleccionadora.

El problema de los plazos

Es cierto que la meningitis vírica es la menos peligrosa de todas las enfermedades de este tipo, pero no deja de ser altamente contagiosa y necesita, normalmente, para una curación total de unas dos semanas, según los expertos. Por tanto, el tiempo corre en contra de Montse Tomé.

España debuta en la Eurocopa el 3 de julio ante Portugal, el 7 se mide a Bélgica y el 11 a Italia. Este domingo el equipo viajará a Suiza para el inicio de la concentración y casi seguro lo hará sin Aitana. Lo más normal es evitar más contagios y que la meningitis se propague. Además, la jugadora sigue en estos momentos ingresada, aunque según ha podido saber Andrea Peláez parece que va mejorando poco a poco. La intención de la Balón de Oro es jugar el torneo, pero hay que ver cómo se va recuperando y cuándo podrá estar disponible.

EFE Aitana Bonmatí, en un partido con la selección española

Tomé insistió en que, de momento, la presencia de la centrocampista del Barça, doble Balón de Oro, es duda, aunque la esperarían hasta el final. "Aitana es una jugadora importantísima, la vamos a esperar sí o sí hasta el final. No tengo más información", afirmó. "No nos han dicho plazos, no podemos dar información sobre eso. Transmito lo que me ha dicho el doctor, lo que Aitana ha autorizado. Hay que tener paciencia, pero está controlado. No puedo decir nada de plazos".

Según la normativa del torneo, Montse Tomé tiene hasta el día 2 de julio para decidir si llama a otra futbolista en lugar de Aitana Bonmatí. Eso sí, según el artículo 57.04 del Reglamento de Competiciones UEFA, "en caso de que jugadores/as o porteros/as inscritos sufran lesiones o enfermedades graves, solo podrán ser sustituidos/as si tanto el médico de su equipo como un médico del Comité Médico de la UEFA confirman que la lesión o enfermedad es lo suficientemente grave como para impedirles participar en la fase final".