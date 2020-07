Fernando Simón, "cazado" en Portugal haciendo surf: "Pensé que no me iban a reconocer"

Fernando Simón es, sin duda, uno de los rostros más reconocidos en nuestro país en los últimos meses. Desde el comienzo de la pandemia, se ha encargado de notificar los datos y posibles escenarios posibles en cuanto a la expansión del coronavirus se refiere. Ahora, ha sido noticia por una información que da ABC. Simón ha sido "cazado" practicando surf en una playa portuguesa. En concreto, en Carrapateira, en el Algarve. Un lugar aparentemente alejado de los focos pero en el que finalmente ha sido reconocido.

Una paseante española se mostró sorprendida al verlo en la playa y decidió preguntarle si era Fernando Simón. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha respondido que sí a lo que añadió: "Aquí seguro que no me reconoce nadie". No ha resultado así ya que una ciudadana se ha percatado de su presencia.

Su presencia en el Algarve portugués coincide con una situación crítica en España, dada la cantidad de brotes que se expanden por nuestro país. Un ejemplo claro de ello es Cataluña, que ha notificado 1.226 nuevos positivos, 894 de ellos concentrados en el área metropolitana. El desglose en cuestión es el siguiente: 133 en la comarca del Segrià, 349 en Barcelona y 894 a toda el área metropolitana. La Generalitat ha anunciado que mañana aclarará a los municipios las nuevas medidas para contener los rebrotes. El delegado de la Generalitat en Barcelona, Juli Fernàndez, ha explicado que trabajarán toda la noche con los expertos y basándose en criterios epidemiológicos con un fin común: "dar respuesta a las peticiones de los alcaldes y ver si pueden tirar adelante".

Mientras, Aragón continúa viviendo una situación difícil por el aumento de casos. La consejera de Sanidad de la región advertía: tomarán las medidas necesarias para frenar el brote.

Así reveló Fernando Simón a qué dedicaba su tiempo libre y lo calificaba como "una liberación"

Fernando Simón explicaba hace tres meses en la revista Desnivel cuáles eran sus aficiones: "Mi trabajo es muy intenso, son muchas horas que exigen concentración.... El rato que estoy escalando me olvido de todo (...) Cuando era joven me gustaba hacer windsurf, piragüismo y vela en los pantanos de Zaragoza, pero cuando llegué a Madrid no podía practicar mis deportes habituales". Ahora, estas fotografías denotan que Simón estaba en lo cierto y que los deportes acuáticos son lo suyo. Una forma que tiene de liberarse para quitarse de encima toda la ciudad, todos los problemas y concentrarse en lo suyo, tal y como aseguraba en la siguiente entrevista.

No obstante, su afición 'estrella' es la escalada que le permite seguir "enganchado" junto a sus hijos, que también han seguido sus pasos. Así, Fernando Simón mostraba su faceta más personal. Algo que interesa y mucho a la opinión pública al tratarse de una de las personas más importantes en nuestro país durante la gestión de esta pandemia.

Bien es conocida también su pasión por las motos. En una entrevista concedida a 'El País Semanal', Fernando Simón reconocía que le gustaba llegar a su lugar de trabajo en una Suzuki que adquiría en 1991 y le costaba 50.000 pesetas (unos 300 euros).