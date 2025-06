Los consejos del presidente del Jimbee Cartagena a Juanma Castaño para saber cuándo una sandía y un melón están buenos

El Jimbee Cartagena ha ganado este jueves al FC Barcelona 3-2 en el cuarto duelo de la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, victoria con la que el equipo cartagenero conquistó de manera épica su segundo título liguero consecutivo.

Con el pitido final y las bocinas, el Palacio de los Deportes de Cartagena enloqueció. La fiesta fue absoluta y Miguel Ángel Jiménez Bosque, presidente del equipo, nos ha contado en El Partidazo de COPE cómo ha vivido este último partido de la final de la LNFS.

"Esto es una olla a presión y es una pasada ganar la liga de esta forma. Sabíamos que el Barcelona venía a hacer daño porque necesitaban ganar y ha sido un partidazo", dijo después de que Juanma Castaño le diera la enhorabuena.

El presidente del Jimbee Cartagena también contó cómo asumió la presidencia del equipo. "Soy un apasionado del fútbol y hace mucho tiempo se cruzó en mi camino el fútbol sala femenino. Cogimos al equipo una amiga y yo, lo hicimos campeón de liga y de Europa", explicaba.

Y agregaba: "Eso coincidió con el momento en el que el Cartagena de fútbol sala se quedó sin patrocinio y la alcaldesa me pidió el favor. Y yo voy al fin del mundo con lo que me diga la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo".

La entrevista no se quedó ahí y el director de El Partidazo de COPE se mostró sorprendido al conocer que Miguel Ángel Jiménez Bosque es también el dueño de la empresa melonera Jimbee. Y sobre ello, Elías Israel le pidió algún consejo.

"¿Cómo se sabe cuál es un buen melón y una buena sandía? No me diga que es de su marca, me refiero a cómo saberlo sin abrirlo", era la pregunta que el comentarista hacía al presidente del Jimbee Cartagena.

"Pues es bastante sencillo. La sandía hay que tocarla y si hace clac, clac, clac, como un tambor, es buena. Y el melón tiene que estar compacto, que suene como que está lleno y que haga pof, pof, pof", era la curiosa explicación de Miguel Ángel Jiménez Bosque.

Y agregaba: "Nosotros lo hacemos con un cuchillo que es en forma de horca. Los cortadores llevan ese cuchillo, van tocando una a una y van comprando qué sandías y melones son los que están buenos. La sandía está en punto de corte si rebota y si vibra demasiado, todavía no lo está. Y el melón tiene que estar lleno".

