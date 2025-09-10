El análisis de Herrera sobre el derribo de drones rusos en Polonia: "La frontera este de la OTAN es un manojo de nervios a cuenta de Rusia"

El análisis de Carlos Herrera a las 7:00h del 10 de septiembre

Carlos Herrera explica, en 'Herrera en COPE', todo lo que supone el derribo de drones rusos en Polonia. Un acto que demuestra, una vez más, que el escaparate internacional anda convulso.

Por otra parte, el director de 'Herrera en COPE' ha recordado que este martes Israel atacó, aunque Israel diga que "yo no he sido", en suelo de Qatar. ¿Por qué Qatar? Recuerda Herrera que Qatar juega un papel mediador entre Israel y Hamás. "Y Hamás tiene en ese país del Golfo unas instalaciones, digámoslo así, donde algunos se refugian. Fue un ataque de precisión israelí contra ese objetivo de Hamás, que seguramente se ha llevado por delante algún elemento de la banda, pero que socava el poder mediador de Qatar".

Hay otros que quieren suplantar a Qatar, pues Egipto, Turquía. "Y esto ha creado también una pequeña crisis con los Estados Unidos que, dicen, no haber aprobado en absoluto este ataque", ha explicado.

Así pues, el comunicador también ha puesto el foco, como decíamos, en Polonia. Allí, "al menos tres drones rusos habían entrado en Polonia y han sido abatidos.La OTAN está ahí para lo que está. La ciudad polaca de Lublin está a 95 kilómetros de la frontera de Ucrania. Estos son tres drones que se han despistado de los que utilizan los rusos, pues a lo mejor sí, seguramente".

Cree el director de 'Herrera en COPE' que, ahora mismo, nadie se atreve a provocar a la OTAN. Por eso, apunta a que, quizás, el ataque "es una forma de meter un termómetro a ver si reaccionan esta gente o no reaccionan. Ya veremos. En cualquier caso, la foto de conjunto es interesante porque si la frontera este de la OTAN es un manojo de nervios a cuenta de Rusia y los drones, pues Oriente Próximo es un incendio con un perímetro cada vez mayor".

DOS CITAS IMPORTANTES ESTE MIÉRCOLES: SESIÓN DE CONTROL Y BEGOÑA GÓMEZ, ANTE EL JUEZ

Y hoy en España, dos citas muy interesantes que ha querido abordar Carlos Herrera.

La primera: sesión de control al gobierno a las nueve de la mañana, cara a cara Sánchez-Feijóo.

"Apuesten ustedes porque va a ser un poquito tenso", anticipa Herrera.

Y dos: Begoña Gómez, que declara como investigada por un delito de malversación "a cuenta del enchufe de su amiga Cristina Álvarez como asesora de Moncloa, cuando en realidad le hacía de secretaria particular. Hoy es uno de esos días que enerva especialmente, bueno, pone muy nervioso a Sánchez y al sanchismo en general".

También ha querido abordar el proceso judicial al que se enfrenta Álvaro García Ortiz.

"El titular es tremendo, es algo inédito que solo podía pasar en un experimento político tan estupefaciente como es el sanchismo, porque la Sala Segunda del Supremo ahora fijará la fecha del juicio. Algunos medios ya se atreven a ponerle cifra exacta en noviembre, pongamos", desgrana en 'Herrera en COPE'

Pero el alto tribunal ha decidido sentar en el banquillo a García Ortiz por revelación de secretos. Es decir, el tipo que está llamado a perseguir los delitos será juzgado por haber cometido un delito presunto. Oiga, a lo mejor, es declarado inocente.

El tipo se niega a dimitir porque su condición de sanchista se lo impide.

No te pierdas el resto del análisis en el audio adjunto.