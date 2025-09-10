Polonia derriba drones rusos en territorio OTAN

Las autoridades de Polonia han denunciado la violación de su espacio aéreo en repetidas ocasiones por parte del Ejército ruso en sus ataques contra territorio ucraniano, lo que les ha llevado a cerrar el aeropuerto internacional de Varsovia, capital del país.

"Atención, durante el ataque perpetrado hoy por la Federación Rusa contra objetivos situados en territorio ucraniano, nuestro espacio aéreo ha sido violado en repetidas ocasiones por objetos similares a drones", han declarado las Fuerzas Armadas en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X, donde han informado de un operativo para "identificar y neutralizar" los artefactos.

En este sentido, el Ejército polaco ha indicado que se han empleado "armas" y ha instado a la población, especialmente en las provincias de Podlasie, Mazovia y Lublin, "las más afectadas", a que permanezcan en sus viviendas puesto que la operación "sigue en curso".

"El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de la República de Polonia supervisa la situación actual, y las fuerzas y medios subordinados permanecen en plena alerta para reaccionar de inmediato", ha agregado.

Las autoridades polacas han decidido por ello cerrar el aeropuerto internacional de Varsovia, su capital, así como el de la localidad de Lublin, en el este del país, debido a "actividades militares no planificadas relacionadas con la seguridad del Estado", de acuerdo a un aviso a pilotos y operadores aéreos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos en un aviso a los pilotos y operadores aéreos (NOTAM) y que recoge la agencia de noticias Bloomberg.