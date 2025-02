Ana Palacio, ex ministra de Exteriores: "No podemos esperar a que Trump nos dé un mazazo para reaccionar"

Ana Palacio es exministra de Asuntos Exteriores y tiene una dilatada trayectoria profesional. Pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablar, entre otras cosas, sobre la irrupción de Trump en la Casa Blanca y su aprobación de medidas polémicas. ¿Qué le parece el vendaval con el que ha llegado, de nuevo, a la presidencia de Estados Unidos?

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra una orden ejecutiva firmada en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 10 de febrero de 2025

Incide Palacio en que "el problema de esta administración es que no tiene una idea de lo que son los valores y los principios de Occidente. Soy posibilista. Hasta ahora, la única que le ha plantado cara a Trump es Ana Patricia Botín. Creo que no hay que dejarlo pasar y, cuando nos ha atacado a Europa y a Groenlandia... pues no son formas. Y hay que decirlo".

Luego, explica, hay que "buscar hacer propuestas. Lo que no podemos hacer con Trump es esperar a que nos dé un mazazo para reaccionar. Estamos en el arte del acuerdo".

"necesitamos un capitán en europa que sea interlocutor, tener liderazgo"

La voz de la señora Von der Leyen, ¿se pierde en una tripulación (Europa) que está dividida? Explica Palacio que esto es así. Por eso, "necesitamos un capitán que sea interlocutor. Tenemos que tener liderazgo. La UE está muy dividida".

Respecto a la idea de Gaza como gran resort que plantea Trump y expulsar a toda la población...¿esconde algún tipo de iniciativa? El problema, dice Palacio, es que Europa no se ha pronunciado al respecto y "no podemos permitirnos el lujo. Para estar, tienes que tener una posición unida".

