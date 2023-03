Alberto Herrera se sincera tras el Día del Padre y desvela qué es lo que Carlos Herrera y él siempre comparten

Todavía nos dura la resaca emocional del Día del Padre, que celebramos ayer domingo 19 de marzo pero que, en algunas comunidades, seguimos celebrando hoy lunes, ya que en muchos de esos lugares hoy, 20 de marzo, es festivo. Por eso, no hemos querido quedarnos cortos en Herrera en COPE, y hemos aprovechado para hablar de ese día tan especial y recordar aquello que compartimos con nuestros padres.

Y quien ha abierto la veda de ese tema, ha sido Alberto Herrera, explicando que fue su padre quien le llevó a Disney World y lo mucho que disfrutaron ambos. Momentos muy emotivos que el comunicador ha guardado para siempre en su memoria. Pero claro, como le recordaba Jon Uriarte, no todo en la convivencia es fácil y, a veces, en las relaciones, surgen algunas rencillas.

Por eso, ha querido recordarle que el año pasado contó una intimidad entre esa relación padre e hijo, y ha explicado cuál fue ese cuchillo que le lanzó Alberto Herrera a Carlos Herrera, que contaba que su padre se queda con la mitad de los paquetes que le llegan a Alberto.

"Como estoy en un edificio que no tiene número, es muy complicado para los de los envíos que lleguen los paquetes. Entonces, lo mando todo a casa de mi padre" explicaba Alberto Herrera. "No me llegan ni la mitad de las cosas que me mandan, porque la mitad acaban en la despensa del jefe" contaba jocoso.

Alberto Herrera confiesa el detalle que tuvo con Carlos Herrera , que pareció no gustarle mucho a su padre... ?? https://t.co/xA0De9vV4G — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) February 23, 2023

Algo que, enseguida, desataba la risa de todos los colaboradores de Herrera en COPE, que aseguraban que no era pequeña la pulla que le había lanzado Alberto a su padre. "Yo te lo recuerdo, hay un cuchillo que es tuyo que no sé si te va a llegar tampoco" le reprimía María José Navarro. Enseguida, ha querido explicar que los paquetes que les llegan, son algo que comparten siempre.

"Me conviene mucho más"

Puede que gran parte de aquellas cosas que llegan por Internet para Alberto, se queden en casa de Carlos Herrera y nunca lleguen a su destinatario pero, eso, en realidad, no ha hecho más que unirles y estrechar su relación entre padre e hijo. O, al menos, es lo que explicaba ahora Alberto Herrera tras celebrar ayer el Día del Padre.

"Entre padre e hijo compartimos todo. No hay nada que sea mío, todo es de los dos porque me conviene mucho más" contaba entre risas el comunicador de Herrera en COPE.





Eso sí, ha querido para lanzar un mensaje a su padre a modo de felicitación por ser el Día del Padre, y ha aprovechado la foto que colgó en su cuenta de Instagram, explicando que, sin duda, ha sido el "padrazo" de su vida, como rezaba, en aquel entonces, una portada de la revista Lecturas, que mostraba fotos de Carlos Herrera empujando el carrito de su hijo, y al que calificaba de "todo un padrazo".

"No lo digo yo, lo dice el titular de la revista Lecturas" decía, unas palabras que refrendaba su propio hijo una vez pasado el tiempo.