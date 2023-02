Alberto Herrera confiesa lo que hace Carlos Herrera con las contraseñas de sus redes sociales: "Me sé varias"

Con la llegada de las nuevas tecnologías, el teléfono móvil se ha convertido en un imprescindible para todos. De igual manera, que la mayoría tiene una cuenta en cada red social, correo electrónico u otras webs. Para cada una debemos pensar una contraseña para proteger nuestros datos, por lo que hemos tenidos que inventarnos cientos de ellas en los últimos años. De hecho, algunos optan por poner siempre la misma y así no olvidarse, aunque no es lo recomendable al resultar menos seguro.

A raíz de esto, en 'Herrera en COPE' han hablado de un estudio que indica que, con los últimos avances, las contraseñas acabarán desapareciendo. Desde las empresas tecnológicas, Apple, Google y Microsoft están preparando un nuevo sistema de autenticación más personalizado, que aporte una seguridad mucho mayor a la hora de navegar por internet, entrar a páginas web o a determinadas aplicaciones, como ha contado Alberto Herrera.

Se trata de un programa piloto que hará de intermediario. A la hora de ir a entrar a una página web, te mandan una credencial a tu teléfono móvil y desde este lo desbloqueas con tu cara o tu huella dactilar, sin necesidad de utilizar una contraseña de números o letras. Se prevé que pueda entrar en funcionamiento en los próximos meses, entre finales de 2023 y principios de 2024, y ayudará a proteger del Phishing, una de las principales amenazas para las contraseñas y el robo de datos por internet.

"Tengo una contraseña para todo"



Como consecuencia, los colaboradores han hablado de cuántas contraseñas diferentes tienen que recordar. "Tengo una contraseña para todo, que ya soy muy mayor. El mismo número de todas las tarjetas y la misma contraseña para todo...", dice por su parte María José Navarro.

Asimismo, Alberto reconoce que él tiene que recordar de más, dado que debe retener la contraseña de su padre, Carlos Herrera, y su madre. Mariló Montero: "Yo tengo el problema de que me tengo que acordar de mis contraseñas, y también de las de mi padre y mi madre. '¿Cuál era mi contraseña?', me preguntan. Pues yo que sé. Pero bueno, me sé varias de las de mis padres".

Ante esto, han reflexionado sobre la efectividad del reconocimiento facial. "¿Un gemelo podría entrar en el aparato de su hermano por reconocimiento facial?", se preguntan. "Yo creo que no. De hecho, conozco a una persona que se operó de la nariz y el móvil no le reconocía la cara. Un problemón", contaban. "Yo tuve que hacer una gestión con el reconocimiento facial y tuve bastantes problemas", cuenta Navarro. De la misma manera, recuerdan que "incluso el teléfono hizo una actualización para reconocerte con mascarilla".