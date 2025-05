La promesa de un aficionado del Athletic Club de Bilbao si hay remontada al Manchester United: "Lo veo imposible"

Publicado el 08 may 2025, 01:27

Javier, aficionado del Athletic Club de Bilbao, ha viajado a Manchester con el corazón encogido y las expectativas por los suelos. Como otros miles de seguidores rojiblancos, ha recorrido más de 1.300 kilómetros con una sola esperanza: la de vivir una noche mágica, aunque todo indique que la historia ya está escrita. El 0-3 encajado en San Mamés ante el Manchester United ha dejado la eliminatoria de semifinales de Europa League prácticamente sentenciada. A pesar de ello, Javier ha querido estar con su equipo. "Como lo veo imposible, pues no sé, ir andando a Zaragoza, por ejemplo", le confesó al micrófono de El Partidazo de COPE ante la pregunta de Juanma Castaño sobre qué estaría dispuesto a hacer si el Athletic obraba el milagro.

El sueño improbable en Old Trafford

No fue una respuesta improvisada. Fue el resultado de una mezcla de desánimo y amor incondicional. Porque para este aficionado, el paso a la final en San Mamés no se puede esperar ni con los ojos cerrados. “Hay que ser claro”, insistió. “Es imposible”. Con una sinceridad aplastante, Javier simboliza el sentir de buena parte de la hinchada bilbaína, que ha visto cómo la ilusión se ha ido desgastando no solo por el resultado adverso, sino por las ausencias de jugadores clave como Iñaki y Nico Williams, Oihan Sancet, Dani Vivián y, por decisión técnica, también Unai Simón.

El partido de ida dejó heridas profundas. En apenas quince minutos antes del descanso, el Manchester United asestó tres golpes letales que dejaron el pase a la final europea en manos de la épica. La estadística no ayuda: ningún equipo ha remontado un 0-3 en casa en las 133 ocasiones previas en competiciones europeas. Pero en el fútbol, la historia no siempre la escriben los favoritos, y el Athletic aún tiene argumentos para soñar, aunque sea un sueño cargado de escepticismo.

pero no una renuncia

El once de Valverde será un puzle armado con piezas de juventud, esfuerzo y convicción. Sin su tridente ofensivo habitual, los focos recaerán en Álex Berenguer, en gran forma esta temporada, y en apuestas como Maroan Sannadi, Unai Gómez o incluso Gorka Guruzeta, a quien se le espera una reacción. Bajo palos, Julen Agirrezabala volverá a defender el arco en un escenario que impone solo con nombrarlo: Old Trafford.

EFE Largas colas este sábado en el exterior de San Mamés para recoger las entradas del partido de vuelta de semifinales de Liga Europa que enfrentará al Manchester City y al Athletic Club el jueves en el estadio Old Trafford de Manchester

Los cerca de 4.000 aficionados rojiblancos que han volado a Inglaterra no han perdido la fe del todo. Hay un punto de romanticismo en su desplazamiento. Saben que si algo puede definir al Athletic es su resistencia ante lo imposible. En sus dos anteriores semifinales europeas, logró clasificarse para la final. Esta vez, el reto es titánico, pero no del todo descartable para quienes creen en las gestas que trascienden el fútbol.

Javier ya ha hecho su promesa, sabiendo que probablemente no tenga que cumplirla. Caminar desde Bilbao a Zaragoza no parece tan duro si se tratase de celebrar una remontada histórica. Pero él mismo se lo recuerda: “Es imposible”. Aunque, por si acaso, ya ha comprado el billete de vuelta... por si no tiene que ir andando.

EFE El entrenador del Bilbao, Ernesto Valverde, ofrece una rueda de prensa en Manchester

¿Y si no es imposible? ¿Y si el fútbol vuelve a demostrar que no entiende de lógica? Lo sabremos esta noche en el mítico teatro de los sueños.