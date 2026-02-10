PP y Vox tienen una fecha límite para alcanzar un acuerdo en Extremadura: "Para entonces tendrá que saberse si hay gobierno o se repiten elecciones"

El futuro gobierno de Extremadura está condicionado por un factor clave en el calendario político, tal y como ha explicado el periodista Antonio Naranjo en la sección 'Mr. Dato' del programa 'Herrera en COPE'. Según Naranjo, tanto el PP como Vox se ven obligados a tomar una decisión sobre la investidura o la repetición electoral en la región antes de que se celebren las elecciones en Castilla y León. Este escenario invalida cualquier estrategia de espera por parte de ambos partidos, ya que para entonces "será tarde".

Escúchalo en Podcast Mr. Dato | La fecha límite para el acuerdo en Extremadura Mr.Dato Escuchar

Guardiola: "Llevo una semana esperando"

Esta presión del calendario coincide con las declaraciones de la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, quien ha advertido sobre los "tiempos raros, distintos, con polarización y con mucho ruido" que vive la política actual. Guardiola ha reclamado a Vox que aclare si quiere "remangarse y ponerse a trabajar" y ha asegurado que lleva "una semana esperando" una respuesta a los correos y documentos de trabajo que les ha remitido.

La presidenta en funciones ha defendido que la "responsabilidad" no debe recaer solo en el PP y ha detallado que el grado de acuerdo en las políticas negociadas es superior al 90%. Sin embargo, el pacto sigue pendiente de un "catálogo de puestos" que la formación de Santiago Abascal debe concretar para poder avanzar.

Un acuerdo que podría ser inminente

Guardiola ha insistido en la urgencia de formar gobierno, afirmando que "Extremadura necesita un gobierno fuerte, estable y serio". En este sentido, ha apelado a que se ponga "el interés de los españoles por encima de los intereses partidistas", subrayando que por su parte, el acuerdo podría cerrarse de forma casi inmediata.

María Guardiola, en Bodegas Romale, en Almendralejo

De hecho, ha asegurado que "mañana mismo podría cerrarse un acuerdo para empezar a trabajar" si hubiera voluntad por la otra parte. La dirigente popular ha concluido pidiendo implicación al resto de fuerzas parlamentarias para facilitar la gobernabilidad en la comunidad autónoma.