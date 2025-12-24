Pilar García de la Granja, experta económica: "Los pensionistas deberían ser responsables y conscientes; el déficit de la Seguridad Social es 40.000 millones de euros"

La economista Pilar García de la Granja ha analizado este martes en la sección ‘Economía de bolsillo’ del programa ‘Herrera en COPE’ la situación de las cuentas de la Seguridad Social. A pesar de que la recaudación se ha disparado gracias a las cotizaciones de los sueldos más altos, el sistema sigue siendo deficitario, lo que ha llevado a la experta a hacer un llamamiento a la conciencia de los propios beneficiarios.

Escúchalo en Podcast La Seguridad Social bate récord en recaudación para pensiones | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Una recaudación en cifras récord

Durante su intervención junto a Jorge Bustos, García de la Granja ha detallado las previsiones del ministerio para el próximo año. Se espera ingresar 547 millones de euros por la cotización de solidaridad, aplicada a los sueldos a partir de 62.000 euros brutos al año, lo que supone un 42% más que hace un año. A esta cifra se suman otros 298,5 millones de euros del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un 20% más.

En total, la suma de la subida de las cotizaciones sociales y el mecanismo intergeneracional aportará 865,5 millones de euros adicionales a las arcas de la Seguridad Social, un 22% más que este año. Sin embargo, este notable incremento en los ingresos no es suficiente para cubrir el gasto actual en pensiones.

Un sistema deficitario

La economista ha recordado que el sistema español de pensiones es de reparto y no de capitalización. "Estamos en un sistema de reparto y no de capitalización, por lo tanto, tú no pagas para pagar tu pensión futura, eso es cosa de los jóvenes, sino para las pensiones actuales", ha explicado Pilar García de la Granja. Esta realidad implica que las cotizaciones actuales financian las pensiones que se pagan hoy.

Estamos en un sistema de reparto y no de capitalización" Pilar García de la Granja Experta económica

Pese a los nuevos ingresos, el déficit de la Seguridad Social para el año 2025 alcanzará los 40.000 millones de euros, una cifra que, como ha señalado la experta, "se cubre con el resto de impuestos". El Gobierno estima que los ingresos totales de la Seguridad Social serán de unos 800.189.000 de euros, con una expectativa de recaudar un 7% más que este año e incrementar la participación de las cotizaciones en el PIB en dos décimas, hasta el 10,8%

Ante este escenario, el comunicador Jorge Bustos ha calificado el tema de las pensiones como "el gran melón que nadie quiere abrir en este país", sugiriendo que es una cuestión políticamente sensible debido a la gran cantidad de votos que representa el colectivo de pensionistas.

Alamy Stock Photo Señales del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones & Instituto Nacional de la Seguridad Social en Valencia

Llamada a la conciencia

Como reflexión final, Pilar García de la Granja ha lanzado un mensaje directo al colectivo. La economista considera que la sostenibilidad del sistema también es una cuestión de corresponsabilidad. "Los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes", ha sentenciado, apuntando a la necesidad de que tomen conciencia de la delicada situación financiera del sistema del que son los principales beneficiarios.