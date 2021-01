Herrera: «Sánchez es capaz de decretar un confinamiento el 15F, un día después de las catalanas, como el 8M»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es lunes por fin. Es lunes, 08:00 horas, lunes 25 de enero del 2021. Los frentes siguen llegando, están haciendo cola ahí en el Atlántico y van barriendo, van dejando agua, lluvia, con temperaturas un tanto más agradables de lo que vivimos hace diez días. Más agradables, bueno, ya no hace ese frío pelón. Y ustedes me dirán: ¿Cómo que no? Ahira mismo -3º”. Eso ya es quejarse. Las temperaturas ahora son propias de enero y la cosa va tranquilamente bien, que es lo único que va tranquilamente bien, lo demás es una calamidad porque estamos en la última semana de enero y sí que vamos surfeando encima de una ola poderosa, vigorosa que nos deja empapados y que nos puede hundir literalmente. De hecho, ha hundido vidas este fin de semana.