Herrera: "Los Presupuestos Generales de España van a tener el año que viene, de nuevo, la firma de ETA"

¡Ay, señor! Ya son las 8, ¡qué pronto pasa el tiempo! Hace nada eran las 6 cuando empezábamos, de este martes 23 de noviembre del año 21. Hay una masa de frío polar, ya sabe, 14 de 17 autonomías están en alerta, tranquilidad y buenos alimentos.

Decíamos a las 6 que la información de pe a pa hoy tenía muchas ‘P’, la ‘Pa’ de la pandemia, la’ P’ de los presupuestos, la ‘P’ de las pensiones, la ‘P’ de las protestas y seguro que si buscamos nos sale alguna más. Pero con esa, que con esa nos conformamos.





DEBATE: PASAPORTE COVID ¿SÍ O NO?





La primera es la de la pandemia, como aquí en España seguimos sin saber lo que piensa el Gobierno, qué piensa, qué criterios tiene el Gobierno acerca del pasaporte covid, qué necesidad tenemos o no tenemos de una tercera dosis de refuerzo, cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna, qué propone para la población no vacunada por decisión personal o por tener menos de 12 años… No, no no lo sabemos. Tú le preguntas al Gobierno, ¿el Gobierno tiene una posición acerca del pasaporte covid? Es decir, tener que enseñar con el teléfono móvil que tú tienes las dos dosis puestas y por lo tanto tener franqueado el paso a un restaurante, una tienda, un gran almacén o lo que sea… No sabemos lo que piensan, porque estos quieren que las cosas las hagan solo las comunidades autónomasy ellos dedicarse a la otra ‘P’del día, a la propaganda y a soltar cuatro cosas y que salga Sánchez por ahí diciendo mascarillas y distancia, que es por otra parte lo que hay que hacer, mascarillas y vacunas.









Efectivamente estamos inquietos, porque en Europa la cosa se pone regular, pero en España miren hoy me ha gustado mucho el editorial del diario de Sevilla que dice: ‘Mejor el pasaporte covid que el confinamiento’ o sea ya puestos, si las incidencias, por mucho que las incidencias sea muy relativas, suben o de repente notamos que en los hospitales empieza a haber más personas, cosa que no ocurre porque la vacuna efectivamente hace su trabajo, y aquí estamos vacunados El 92 % de los mayores de 12 años. Tenemos que elegir, ¿pedimos el pasaporte conmigo o no lo pedimos? ¿Insistimos para que todos se vacunen o no insistimos? Pues claro que hay que insistir. A lo mejor, fíjense, el pasaporte covid hasta es bueno para que los jóvenes que todavía, más por desidia que por otra cosa no se han vacunado, sepan que si quieren entrar a su disco favorita tenga que vacunarse. Bueno, pero ahora encontramos que como no hay un criterio claro, no hay una ley de pandemias, los tribunales cada uno según su criterio -y yo no sé por qué son tan diferentes los criterios- en unas comunidades aceptan el pasaporte covid y en otras como en el País Vasco le acaban de decir que no hay tu tía, que no, que es discriminatorio, yo que sé, en fin, los argumentos que consideren sus señorías que haya que utilizar. Y en esa nos encontramos, con que a lo mejor se tengan que tomar algunas medidas si sobrepasamos algunos límites que nos lleven a nuevas restricciones por ejemplo de las cenas de Navidad o en el número de comensales o en horarios de… que no es lo deseable, no es lo deseable para nadie.









PRESUPUESTOS APROBADOS GRACIAS A ETA





Presupuestos, pues los presupuestos digamos que hay normalidad parlamentaria con Bildu . Otra ‘P’, la ‘P’ de pudor. ¿Tiene algún tipo de pudor, otra ‘P’, Pedro Sánchez, en ‘P’, de pactar con Bildu? No, ninguna, ningún pudor, le da exactamente igual quiénes sean Bildu, lo que él dijera de Bildu. Es decir, pactar los presupuestos con Bildu es como hacerlo con la plataforma ‘Otegi existe’, como si fuera el señor ese de Teruel, que con su voto abrió la puerta al Frankenstein. Ahora dice el Gobierno, quiere que nos chupamos el dedo, que ha concedido que la ETB, la televisión pública vasca, el tercer canal que va de cosas infantiles y dibujos animados se puede ver en vascuence en Navarra. Eso es una tontería, porque primero ya se puede ver, y segundo, eso es un pacto que al que llega la señora Chivite con los señores de Bildu en Navarra.Es decir, el pacto con Bildu lleva otras cosas que no conocemos.





Lo que sí sabemos que los Presupuestos Generales de España van a tener el año que viene, de nuevo, la firma de ETA. Y oigan, miren no es un exceso, no es una licencia radiofónica, no es una interpretación cogida por los pelos -la ‘P’ de pelos-, no, no… Es la dura realidad. Un terrorista condenado por terrorismo, que no condena las matanzas de ETA, que ayudó a ETA durante lustros y que ahora se dedica a sacar a etarras de la cárcel, va a serel responsable de que ustedes, españolitos de a pie, tengan presupuestos el año que viene.









Y el otro, un señor condenado por dar un golpe de Estado en Cataluña; y la otra, una señora Yolanda Díazque antes de convertirse en la Fasionaria defendía la dictadura del proletariado, la guillotina para el Rey, la proclamación de la República Socialista en España, a ser posible Soviética también.

¿Ustedes creen que Otegi o todas esas excrecencias que he nombrado apoyan a Sánchez por el bien de España? Porque creen que son presupuestos adecuados, porque es lo que necesite el país, les ha saltado un brote de españolidad… no hombre, no. Apoyan a Sánchez para tener intervenido, secuestrado a ese Gobierno y que les vayan pagando a plazos el precio del rescate, y apoyo la investidura para que tú me des lo que yo quiero. Sánchez es el botín de su secuestro. Y de eso habrá que seguir hablando y de estos presupuestos falsos, además, en plena crisis con unos gastos inasumibles y unos ingresos artificiales que son un auténtico despropósito.













PROTESTAS: LOS CIUDADNAOS SALEN A LA CALLE





De plataformas provinciales, también podríamos hablar; de la financiación y la reunión de Galicia lo haremos a lo largo de esta mañana con protagonistas del día. Pero de las protestas, algo hay que decir porque la calle sigue caliente, la ‘P’ de las protestas. Ayer en Cádiz, la Policía sacó hasta una tanqueta que perteneció al Ejército y que no vimos en los disturbios de Barcelona, mira que lo de Barcelona fue bastante más grave que lo de Cádiz, sin querer quitarle gravedad a lo de Cádiz. Donde, además, de las protestas de los trabajadores están los antisistemas de turno, los antisistema volantes, que igual están en esta que en otra, ven el calendario de protestas y van a quemar contenedores. Ayer, un chaval se mató con una moto, un chaval que iba a trabajar a la zona del puerto contra un camión que se había detenido en la marcha porque la habían detenido los piquetes y perdió la vida. No hay acuerdo en los trabajadores del metal, el Kichi se dedica a poner calles a su gran aportación a quitar calles dedicadas al Príncipe de Asturias y ponerle proletariado del metal. Bueno, habrá que escucharlo en la chirigota, digo yo digo, que habrá que las chirigotas de Cádiz.









Y mañana salen a la calle los sectores de la fruta y hortalizas, y los policías la están peinando. Policías, guardias civiles, locales, ertzainas, autonómicos, etcétera, etcétera. Es decir, que nos encontramos ante una situación cuando menos un poco delicada en la calle. Y un poco delicada para este Gobierno que dice bueno, yo apruebo los presupuestos y estoy tranquilo hasta el 2023. Ni de coña, ni de coña mientras cosas, que es verdad no son responsabilidad directa de este gobierno alguna de ellas, estén soliviantado a muchos sectores de la población, a muchos que en fin, van a protestar y van a calentar la calle durante los próximos días y que seguramente van a crear alguna división entre los dos socios del Gobierno, por más que los dos socios de gobierno hagan lo imposible por agarrarse uno al otro y no perder la moqueta de palacio.