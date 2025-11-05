Pedro Martín analiza el gol anulado al Brujas contra el Barcelona en el tiempo de descuento: "Szczesny se ha librado por suerte"

El FC Barcelona visitaba este miércoles al Brujas en la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Un partido en el que Hansi Flick repitió el once titular que venció al Elche el pasado domingo y en el que los azulgranas querían ganar para colarse en el 'top-8'.

lamine yamal rescata un empate para el barcelona

El partido a priori parecía sencillo para el Barça, pero los belgas sorprendieron en el minuto 6 adelantándose en el marcador con un gol de Tresoldi, que finalizó un rápido contragolpe conducido por Forbs. La respuesta del equipo azulgrana no se hizo esperar y en la siguiente jugada Ferran Torres marcó el empate tras un gran pase de Fermín.

EFE BRUGES (Belgium), 05/11/2025.- Lamine Yamala of Barcelona celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League league phase match between Club Brugge KV and FC Barcelona, in Bruges, Britain, 05 November 2025. (Liga de Campeones, Bélgica, Reino Unido, Brujas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

El Brujas no se amedrentó con el gol y en el minuto 17 Forbs anotó el 2-1. El Barcelona perdió el balón en un córner y en el contraataque el extremo batió a Szczesny con un disparo colocado.

Con el marcador en contra, el Barça estaba obligado a remontar y se adueñó del balón. Fruto de ese dominio, Koundé y Ferran Torres pudieron igualar el marcador. Pero el disparo del lateral se estrelló en el larguero y el del atacante se marchó fuera por muy poco en la última jugada de la primera parte.

Tras el descanso, el encuentro se convirtió en un ida y vuelta constante en el que ambos equipos tenían grandes ocasiones de gol. Pero tanto Szczesny como Jackers eran dos muros bajo palos.

EFE BRUGES (Belgium), 05/11/2025.- Carlos Forbs (R) of Brugge scores his team's second goal during the UEFA Champions League league phase match between Club Brugge KV and FC Barcelona, in Bruges, Britain, 05 November 2025. (Liga de Campeones, Bélgica, Reino Unido, Brujas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

Los minutos fueron pasando y el larguero volvió a evitar un nuevo gol azulgrana al repeler un disparo lejano de Eric García. Sin embargo, en la siguiente jugada, Lamine Yamal puso el 2-2 tras regatear a varios rivales y una gran dejada de tacón de Fermín. Pero al igual que pasó con el 1-1, el Brujas volvió a retratar a la defensa del Barcelona en un nuevo contrataque que Forbs finalizó con un disparo picadito para poner el 3-2.

Todavía quedaba mucho partido y en una acción aislada llegó el 3-3, cuando Tzolis desvió un centro de Lamine Yamal hacia su propia portería. Y en el tiempo de descuento, Szczeny perdió el balón ante la presión de Vermant que marcaba el 4-3. Sin embargo, Anthony Taylor anuló el gol por una falta del atacante sobre el portero del FC Barcelona, que rescató de Bélgica un valiosísimo punto.

PEDRO MARTÍN EXPLICA LA JUGADA DEL GOL ANULADO

En la retransmisión de Tiempo de Juego había muchas dudas con la jugada. "¿Qué ha hecho Szczesny?", se preguntaba Paco González al ver la jugada en directo. Mientras que Manolo Oliveros explicaba que Araujo reclamaba falta.

Vermant derriba a Szczesny antes de robar el balón

"Sí, Araujo está muy convencido. Según ha sido el gol ha pedido la falta", comentaba Pedro Martín. Y añadía al ver la jugada repetida: "Es falta, es falta. Con el cuerpo barre la pierna izquierda".

Para finalizar, el comentarista arbitral decía: "En este caso, Szczesny se ha librado por suerte. Por suerte". Mientras que Dani Senabre mostraba sus dudas viendo más repeticiones. "Hay una toma en la que parece que no hay falta", sentenciaba.

