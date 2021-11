Bruselas advierte de una nueva ola de la pandemia impulsada por los no vacunados

La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, advirtió hoy de que Europa está sumida en una nueva ola de la pandemia de coronavirus y lamentó que en esta ocasión se trate de una crisis sanitaria impulsada por las personas que no se han vacunado.

En un debate parlamentario sobre la coordinación de las medidas en los diferentes países europeos ante el reciente aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas, Kyriakides incidió en que su mensaje principal ante la Eurocámara es que "las vacunas funcionan" e insistió en que "siguen siendo un arma clave en nuestro arsenal".



"Muchas personas, jóvenes y mayores, hubieran estado en una situación mucho peor si no hubiera sido por el desarrollo récord de los programas de vacunación contra el covid. Pero ahora enfrentamos una pandemia impulsada por los no vacunados", apuntó la comisaria chipriota.



Kyriakides admitió que las cifras al alza de contagios, incluso en zonas donde la tasa de vacunación es elevada, están "desafortunadamente alimentando las dudas sobre las vacunas" y pidió que "todo el mundo tome una postura firme" contra ello.



"No hay duda de que las vacunas son efectivas contra la enfermedad más severa y protegen de hospitalizaciones y la pérdida de la vida. Incluso con la variante dominante delta, que es más transmisible y grave, se siguen evitando muertes", afirmó, al tiempo que pidió que se mantengan también las medidas "no farmacéuticas" como las mascarillas o la distancia social.



La Comisión Europea, dijo, está en contacto con los países más afectados por los nuevos incrementos en contagios, "los que tienen las tasas de vacunación más bajas", para ofrecer apoyo en la lucha contra la desinformación sobre las inmunizaciones, movilizar recursos del mecanismo europeo de protección civil e impulsar la administración de la vacuna.



Kyriakides confirmó también que la Comisión Europea está preparando una propuesta para actualizar la recomendación comunitaria relativa a los viajes no esenciales dentro de la Unión Europea esta misma semana, así como otra para los viajes hacia la Unión Europea desde terceros países.



En cuanto a las restricciones que están imponiendo de nuevo algunos países europeos, como Austria o Alemania, la comisaria chipriota recordó que Bruselas "no puede forzar a la coordinación" en un área en el que la competencia principal la tiene cada gobierno, pero insistió en el "éxito" del certificado digital covid que muchos países están usando para que los ciudadanos prueben su estatus sanitario.