Paco González, director de Tiempo de Juego: "Ha vuelto Lamine Yamal, pero no ha vuelto a celebrarlo como hacía, no se le ha visto sonreír, y ni corona ni nada"

El Barça visitó este miércoles al Brujas belga en el encuentro correspondiente a la 4ª jornada de la Fase Liga de la Champions League.

El alemán Hansi Flick repitió ante el Brujas el mismo once titular que se midió el pasado domingo con el Elche y que ganó por 3-1.

Así, el Barcelona formó en el estadio Jan Breydel con Szczesny en la puerta. En la defensa Koundé jugó por la derecha y Balde por la izquierda; con Ronald Araujo y Eric Garcia en el eje.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Once del FC Barcelona ante el Brujas

De Jong y Casadó estararon en el doble pivote por detrás de Fermín López, que fue el mediapunta. En ataque Lamine Yamal jugó por la derecha, Rashford por la izquierda y Ferran Torres de '9'.

Lamine Yamal, muy cuestionado por sus últimas actuaciones, y marcado por sus molestias por la pubalgia, volvió a disputar un gran encuentro y fue el autor del segundo gol de su equipo, que supuso el 2-2.

Un gol de Lamine que llamó la atención de Paco González durante la retransmisión del choque en Tiempo de Juego. Un Paco González que se fijaba en el buen partido del joven jugador culé, pero también se fijó en su forma de celebrar el tanto: "Ha vuelto Lamine, pero no ha vuelto a celebrarlo como hacía. Gesto serio, ¿no? Casi no se le ha visto sonreír y ni corona ni nada".

EFE Lamine Yamal, durante el encuentro ante el Brujas

Nuestro compañero Víctor Navarro desde Brujas explicó así la celebración: "Se llevaba la mano a la cara, pero no veía lo que hacía. Sí que ha enseñado su camiseta. Se ha puesto de espaldas y ha enseñado al público su camiseta, su nombre y su dorsal, el 10, y ha hecho un gesto a esta zona donde está la Cadena COPE, a la derecha del campo, que es donde están los familiares y los jugadores también de la Youth League".

"No he visto ni que fuera a mandar callar, ni chuparse el dedito como si fuera dedicado a un niño. No, no han mostrado un plano corto, pero no sabría decir, pero sí que es verdad que se ha visto un gesto serio como diciendo, no, todavía no celebró nada que es 2-2", concluyó Paco González.