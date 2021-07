Pilar García Muñiz, a Sánchez: “No te cree ni la oposición ni tus socios de Esquerra”

Audio

Bienvenidos a ‘Herrera en COPE’ en este jueves 1 de julio en el que en Moncloa quieren pasar página con los indultos y centrar la atención en sus proyectos estrella.

Hoy mismo, Pedro Sánchez va a protagonizar una de las fotos más esperadas, la de la firma del acuerdo para reformar el sistema de pensiones. Una foto con patronal y sindicatos que ha costado 8 años de negociaciones y que permitirá a Sánchez sacar pecho por cerrar una de sus grandes promesas que además, le exige Bruselas para acceder a los fondos de reconstrucción.

La foto se la hará pero que no va a conseguir borrar su semana de acercamiento a los independentistas catalanes. Primero fue la aprobación de los indultos, después su discurso para vender una imagen de unidad mientras los separatistas acumulaban desplantes al Rey en el Mobile y también su cara a cara con Aragonés para constatar que su plan de concordia no encaja con el de amnistía y referéndum del presidente catalán.

Y por último, su defensa ayer de los indultos en el Congreso. Allí Sánchez volvió a pronunciar una de esas frases rotundas y categóricas que tanto le gustan. No habrá referéndum de independencia porque el PSOE "nunca jamás" apoyará reformar la Constitución para permitir una consulta independentista. Es lo que dijo Pedro Sánchez en una frase sin duda para la hemeroteca.

Pero claro, ¿qué pasa cuando se ha cambiado tanto de opinión? ¿Cuándo ha dicho una cosa y luego ha hecho justo la contraria? Pues que no te cree ni la oposición ni tus socios de Esquerra. Esto es lo que le decía Gabriel Rufián tirando de sarcasmo. Gabriel Rufían que no se corta un pelo, ya ven que cuestiona la palabra del presidente del gobierno. No es la primera vez además que lo hace. Justo en la sesión de control del pasado miércoles dudaba sobre si los indultos responden a esa concordia y convivencia de la que habla permanentemente Sánchez o a la necesidad de éste de seguir en Moncloa. Luego, era Pablo Casado el que metía un poco más el dedo en la llaga y le recordaba a Sánchez la humillación que le acaba de hacer Rufián.

En fin, qué poca credibilidad dan a los compromisos del presidente del Gobierno que sigue apostando, pese a todo, por el diálogo con quienes se muestran inamovibles en unas exigencias que no caben en nuestra Constitución.

AYUSO CREA UN ORGANISMO PARA COLOCAR A TONI CANTÓ

Hay otra polémica que va a seguir dando que hablar los próximos días y tiene por protagonista a Toni Cantó. Seguro que recuerdan que el exdiputado de Ciudadanos dejó el partido tras la fallida moción de censura en Murcia que los de Arrimadas pactaron con el PSOE. Un auténtico terremoto político que acabó provocando también un adelanto electoral en Madrid.

En ese momento, Cantó aseguró que dejaba la política. Pero poco después, el actor sorprendió a todos al anunciar que iría en las listas del PP -en la candidatura de Isabel Díaz Ayuso- en las elecciones a la Comunidad de Madrid. Por si le faltaran ingredientes al culebrón, a los días un juez tumbó su candidatura por haberse empadronado en Madrid demasiado tarde.

Pero ahora parece que tanto esfuerzo tiene su recompensa, Cantó va a ser el director de la Oficina del Español, un organismo que hasta ahora no existía y en el que cobrará 75 mil euros al año. Su objetivo será hacer de Madrid la capital europea de la lengua española, como si otra capital europea le disputara ese puesto.

Las críticas de la oposición tardaron medio segundo en llegar. No han tardado en recordarle sus críticas a los llamados chiringuitos y puertas giratorias. También sus múltiples giros políticos: desde su estreno en la política municipal con Vecinos Por Torrelodones, a su paso por UPyD, Ciudadanos y ahora el PP.

LOS ESTUDIANTES DE MALLORCA VUELVEN A SUS CASAS

Y esta mañana van a salir de Mallorca la mayor parte de los jóvenes que estaban confinados en un hotel covid por orden del gobierno balear. Ayer, unajuez tumbaba ese confinamiento y autorizaba la salida de todos los que hubieran dado negativo en una PCR. Era algo que ya les habíamos avanzado que era más que probable que pasara porque se estaba limitando un derecho fundamental, que es el de libre circulación.

La jueza solo permite el confinamiento de los jóvenes que sí han dado positivo por covid pero rechaza la reclusión de todos los demás porque entiende que el gobierno balear no ha acreditado que se traten de contactos estrechos. Es algo que también había argumentado la Fiscalía.Vamos, que lo de meter a todos en un mismo saco no ha convencido a la magistrada como tampoco convencía a los padres de los chavales que estos días han criticado lo indiscriminada que era la medida del gobierno balear.

En fin, que desde el principio se han hecho las cosas mal, de manera improvisada.Que los jóvenes han actuado de manera irresponsable, sí, por supuesto, y de hecho muchos mallorquines están hartos de los comportamientos de los estudiantes que van allí de viaje de fin de curso. Pero quien tenía que haber controlado esas aglomeraciones, esas concentraciones, esos botellones y fiestas era el gobierno balear, el gobierno de Francina Armengol. Son ellos los que tienen que velar porque se cumplan las normas y las medidas anticovid. Pero solo actuaron cuando la cosa ya estaba descontroloda y ya ven lo que hicieron, cortar por lo sano y meter a todos los estudiantes, hubieran tenido contacto o no con los brotes, en ese hotel covid de Palma.

Pees de los 275 jóvenes que están guardando la cuarentena, 200 que han dado negativo ya pueden salir. Es el caso de Aroa, una estudiante gallega. Aroa habla de un vuelo, pero la mayoría volverán hoy a la Península en el barco que se va a fletar con un espacio burbuja para todos estudiantes, para que no entren en contacto con otros pasajeros.

Algunos chavales no han esperado al barco, en cuanto han conocido la decisión judicial han salido pitando del hotel para dirigirse por sus medios a sus lugares de residencia. Algunos padres también se han presentado allí para organizar el viaje de vuelta.

El gobierno balear ha ofrecido también la opción de que los jóvenes que quieran se queden en el hotel a guardar la cuarentena, por responsabilidad, señalan. Pero me parece a mí que allí solo se van a quedar los que no tienen más remedio, los 57 jóvenes que no se pueden mover porque han dado positivo y están obligados, ellos sí, a terminar la cuarentena de 10 días.

El brote por cierto, sigue extendiéndose por toda España. Ya son 1.800 los contagiados en 12 comunidades autónomas y 5.900 los contactos que están en cuarentena por todo nuestro país.

Vaya viaje de fin de curso, como para olvidarlo.