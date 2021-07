La oposición busca desacreditar a Sánchez destacando sus encontronazos con sus socios de investidura

Los líderes de PP y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, han reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cuando niega un referéndum de autodeterminación en Cataluña no le cree nadie, ni siquiera sus socios de Esquerra Republicana. Se han referido así, en su segundo turno de réplica durante el debate sobre los indultos a los condenados en el procés, a la respuesta dada por el portavoz del ERC, Gabriel Rufián, a Sánchez, quien ha defendido que "nunca jamás" habrá referéndum porque el PSOE no lo aceptará.



"También dijo que nunca habría indultos, así que denos tiempo", ha espetado Rufián, y Casado le ha parafraseado desde la tribuna: "Esto ha dicho Rufián, es decir, su jefe, le están diciendo que es un mentiroso (...) es patético siendo presidente del Gobierno que no te crean ni tus adversarios, ni tu partido, ni tus socios". Casado ha redoblado en su segunda intervención la dureza de sus críticas a Sánchez, al que ha acusado de bajar la cabeza ante Rufián y darle un "masaje parlamentario". Y ha cargado contra el Gobierno por no avisarle de que había sido investigado por los CDR.



"Le puedo decir el nombre de los empresarios a los que usted puso escolta en esos días, algún día me tendrá que dar explicaciones de eso, señor Sánchez, y espero que no sea demasiado tarde y que a nadie del Partido Popular les pase nada con los CDR porque si no su Gobierno será responsable por no haberles avisado", ha avisado.



Además, ha advertido que si Sánchez plantea una reforma para rebajar la mayoría necesaria para renovar el Tribunal de Cuentas acudirá al Tribunal Constitucional y a la Comisión Europea, como ya hizo con el Poder Judicial. Y ha preguntado, fuera ya de su tiempo de intervención: "Y si Puigdemont se planta en España y rompe toda la farsa de usted y de Esquerra, ¿qué van a hacer?".



Casado ha sostenido además que no tiene "nada" que ocultar en el caso Villarejo, para preguntar a renglón seguido si Sánchez sí. Y, de nuevo, ha pedido elecciones. También el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que cuando Sánchez dice que no habrá referéndum "no le creemos, no le creen sus socios golpistas, no le cree nadie, no se lo creen ni ustedes mismo".



Y le ha negado credibilidad con respecto a la posibilidad de impulsar una reforma de la Constitución porque, ha argumentado, Sánchez no respeta el derecho de Vox de modificar el estado de las autonomías, pero "defiende el derecho de quienes quieren cargarse el fundamento constitucional que es la unidad nacional". Por ello, ha pedido a Sánchez que "deje de engañar a esta cámara, a sus votantes y a España".



También ha señalado que, en su opinión no se trata de indultos, sino de una "amnistía encubierta de los delitos más graves que unos responsables públicos han cometido durante toda la democracia", mucho más graves que los delitos cometidos por muchos de los presos comunes que cumplen condena en España. "¿También les va a perdonar a ellos Pedro el Magnánimo?", se ha preguntado.



Además, ha señalado que el presidente miente cuando dice que le han apoyado los sindicatos, la patronal y la Iglesia: "quienes le han apoyado son los sindicatos comunistas, el jefe de la patronal a quien dio una medalla, y un puñado de clérigos nacionalistas".