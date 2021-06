El Gobierno balear dejará elegir a los jóvenes entre permanecer en el hotel o volver en un barco burbuja

El Gobierno que preside la socialista Francina Armengol ha puesto sobre la mesa las dos posibilidades que pueden tomar los 232 jóvenes que están en cuarentena forzada en un hotel de Palma y que no han dado positivo en las pruebas de coronavirus, después de que la Justicia haya tumbado que los jóvenes que han dado negativo sigan permaneciendo en el hotel.

"Pedimos que no salgan de las habitaciones, ni se vayan a dar vueltas por Palma o a socializar", ha dicho en rueda de prensa la consellera de Presidencia y Función Pública, Mercedes Garrido.

El Govern ha hecho este ofrecimiento horas después de que la jueza de lo Contencioso número 3 de Palma, Sonia Martín, haya decidido no ratificar el aislamiento ordenado por el Govern de los jóvenes no contagiados al no haberse acreditado por parte de la Administración que se trate de contactos estrechos con los jóvenes positivos "de acuerdo con un criterio concreto y determinado".

La jueza únicamente ha mantenido el confinamiento en Mallorca de los jóvenes peninsulares de viaje en la isla que han dado positivo en covid-19, que son 74 de los más de 200 cuyo aislamiento había ordenado el Govern.

Garrido ha pedido "responsabilidad" a los jóvenes y que permanezcan en el hotel puente en el que están alojados hasta que completen la cuarentena. "Por favor, que se queden en el hotel", ha pedido la consellera.

La segunda opción que les ofrece el Govern es que regresen a la Península en un barco que fleta el ejecutivo autonómico, "con un espacio burbuja solo para ellos y no en contacto con otros pasajeros", con dirección al puerto de Valencia, donde cada una de las comunidades autónomas "los recoja y los lleve hasta sus domicilios".

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que un barco trasladará mañana desde Palma a Valencia a los 200 estudiantes peninsulares que estaban confinados en el hotel de la capital balear.