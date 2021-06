El independentismo aprovecha la hemeroteca de Sánchez para presionar a Moncloa con la autodeterminación

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso ha restado credibilidad a las palabras de Pedro Sánchez, que ha asegurado que no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña. En palabras del presidente del Gobierno, su Ejecutivo continuará actuando "con la máxima firmeza" y el PSOE "nunca jamás" apoyará la reforma de la Constitución para permitir la consulta independentista.

El diputado catalán ha cargado duramente contra el líder socialista, recordándole que también negaba que su Ejecutivo fuera a ceder a los indultos y al final los ha concedido; "denos tiempo", aseguraba el portavoz de ERC. También ha aprovechado su intervención para recordar que el Gobierno de coalición depende de sus socios.

Las contradicciones de Sánchez con los indultos

El presidente negó en diversas ocasiones que fueran a concederse los indultos. Una de las más destacadas tuvo lugar cuando se publicó la sentencia del Tribunal Supremo tras el juicio del procés contra los líderes independentistas. En aquel momento Sánchez aseguró que el gobierno acataría la decisión del Tribunal Supremo y que eso suponía "su íntegro cumplimiento".

A la vista está, que el presidente no solo no ha cumplido con su palabra, sino que el pasado martes 22 de junio el Consejo de Ministros daba luz verde unos indultos parciales, reversibles y condicionados para los nueve líderes independentistas del procés con penas de prisión. Una medida con la que el Gobierno pretendía "pasar página" y buscar la convivencia con Cataluña.

Por su parte, Pablo Casado también ha mostrado sus dudas ante el "no" de Sánchez en la sesión de control de este miércoles. El líder de los populares preguntaba al presidente si pretende que le creamos ahora cuando dice que no va a haber referéndum ilegal. Para Casado, el líder del PSOE padece "síndrome de Estocolmo" con los independentistas. A lo que ha añadido que el independentismo ha retomado su viaje a ninguna parte, esta vez con "Pedro Sánchez de copiloto".

El independentismo ha querido utilizar este miércoles en la Cámara Baja una baza que perjudica de forma directa al líder socialista, su hemeroteca. Son diversas las ocasiones en las que Pedro Sánchez ha cambiado su discurso, algo que ha afectado de lleno a su carrera política y a la gobernanza del país.

El apoyo de Podemos y la renovación del CGPJ, otros capítulos de su hemeroteca

En la memoria de todos está su entrevista en el Palacio de la Moncloa con el periodista Antonio García Ferreras, en la que defendió a ultranza que "no dormiría tranquilo" con la presencia de Unidas Podemos en un Consejo de Ministros presidido por él. Meses después, Sánchez e Iglesias protagonizaban el conocido como "pacto del abrazo" que derivó en el primer Gobierno de coalición de nuestra historia democrática.

A raíz de este acuerdo se creó una postura conjunta de cara a la renovación del CGPJ, ya que los dos partidos principales de Gobierno querían renovar la normativa para que la renovación de este órgano judicial se pudiese realizar simplemente con mayoría absoluta en segunda votación, y no con la necesidad de contar con el apoyo de los tres quintos del Congreso, regla que por ahora está vigente y que necesita el apoyo del Partido Popular.

Esa posición del Gobierno fue identificada como una medida para politizar la justicia, algo a lo que Sánchez también se negó en el año 2014: "Yo no estoy de acuerdo con que los políticos decidamos el órgano de gobierno de los jueces. Estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista".

Otro cambio de discurso de Sánchez, el apoyo de Bildu

Hace varios años, Sánchez aseguraba de manera reiterada en una entrevista en Navarra TV que nunca pactaría con Bildu. "Pero si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez", afirmaba el presidente en tono despectivo ante la insistencia del presentador encargado de realizar la entrevista.

Al final, en el seno del acuerdo de coalición con Unidas Podemos, Sánchez se apoyó en la formación de Otegi para conseguir los apoyos suficientes que le permitiesen ser investido como presidente del Gobierno.

Además, en mayo del pasado año, el PSOE anunciaba un pacto con EH-Bildu y Unidas Podemos para derogar "de manera íntegra" la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP, a cambio del apoyo de "no obstaculizar" la prórroga del estado de alarma durante 15 días más. También, el partido vasco añadía que el acuerdo propiciaría que las entidades locales, forales y autonómicas dispondrían de "mayor capacidad de gasto en políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales de la crisis".