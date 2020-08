La opinión de Herrera sobre la bronca de Álvarez de Toledo e Iglesias, entre lo mejor de 'Herrera en COPE'

El director de 'Herrera en COPE' ha recordado en su monólogo de las 08.00 el altercado que enfrentó a la entonces portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias. Una subida de todo encima de la tribuna de oradores que no ha gustado a ningún partido político pero que da buena muestra de la polarización existente en el Congreso.

Todo ha comenzado cuando Iglesias ha llamado "marquesa" a Cayetana, para referirse a ella como parte de la aristocracia y defender así sus ideas política en contra de ese sector tan minoritario de la sociedad. Ella, una mujer que nunca acostumbra a silenciar sus opiniones, aunque le cuesten broncas y altercados dentro del partido, ha acusado al vicepresidente segundo del Gobierno, de ser "hijo de un terrorista" lo que ha causado el enfado de Iglesias y su grupo parlamentario, además de una demanda por parte del padre de Iglesias a Cayetana Álvarez de Toledo.

Estas palabras han sido retiradas del diario de sesiones, una cuestión que ha generado el malestar del grupo popular y en especial de su portavoz, quien ha avanzado y yaha interpuesto una demanda en el Tribunal Constitucional contra la mesa del congreso, presidida por la socialista Meritxell Batet.

La opinión de Herrera sobre el padre de Iglesias

"El padre de este sujeto", ha explicado Herrera, "militó en el FRAP y los que tenemos unos años nos acordamos lo que era el FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, una escisión del Partido Comunista", pero para el comunicador, no hay grandes diferencias estar involucrado en acciones militares y organizar huelgas y repartir propaganda, que es lo que hizo el padre del ahora vicepresidente.

"No consta que el padre [de Iglesias] estuviese involucrado en acciones militares, sino en organizar huelgas y repartir propaganda. Dicho esto, ¿el que milita en una organización considerada terrorista es un terrorista? Desde luego al padre de Iglesias no se le puede acusar de matar a un policía, porque no lo hizo aunque sí que militaba en una organización que reclamaba la lucha armada", ha explicado Herrera.

"Yo soy partidario de que los padres hay que dejarlos en paz, sobre todo cuando los padres no están en política. Pablo Iglesias se pasa el día llamando terrorista a todo quisqui, diversos tipos de terrorismo, terrorismo laboral, terrorismo ecológico, terrorismo medioambiental, terrorismo… y el primero que tiene que quitarse la cantinela del terrorismo es este individuo".

Aun con esas, "seguramente no era de recibo" que Álvarez de Toledo sacase ese tema durante su intervención. Pero, ha añadido el comunicador de COPE, "tampoco es de recibo considerar a Álvarez de Toledo una ociosa marquesa".

La entrevista de Herrera a Álvarez de Toledo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', entrevistará este próximo martes, 25 de agosto, a partir de las 9:10 de la mañana, a la diputada nacional y ex portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, tras ser cesada de esta responsabilidad en la Cámara Baja por parte del presidente de la formación, Pablo Casado.

Ricardo Rubio / Europa Press

A comienzos de la pasada semana, Pablo Casado nombraba como nueva portavoz parlamentaria del PP en el Congreso a Cuca Gamarra. La decisión fue tomada tras unas debatidas declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo en una entrevista en la que explicó que existían importantes diferencias con la ejecutiva de la formación, llegando a señalar que existía una "invasión" competencial de Génova en las decisiones del grupo parlamentario en la Cámara Baja.

