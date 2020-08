Carlos Herrera entrevista este martes a Cayetana Álvarez de Toledo tras su cese como portavoz del PP

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', entrevistará este próximo martes, 25 de agosto, a partir de las 9:10 de la mañana, a la diputada nacional y ex portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, tras ser cesada de esta responsabilidad en la Cámara Baja por parte del presidente de la formación, Pablo Casado.

A comienzos de la pasada semana, Pablo Casado nombraba como nueva portavoz parlamentaria del PP en el Congreso a Cuca Gamarra. La decisión fue tomada tras unas debatidas declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo en una entrevista en la que explicó que existían importantes diferencias con la ejecutiva de la formación, llegando a señalar que existía una "invasión" competencial de Génova en las decisiones del grupo parlamentario en la Cámara Baja.

Según una nota remitida por el PP, Casado ha realizado estos cambios como parte de una remodelación del equipo directivo que situará como portavoz parlamentaria a Cuca Gamarra, la actual vicesecretaria de Comunicación, puesto que ha pasado a ocupar la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor.

La propia Cayetana Álvarez de Toledo lamentó, pocas horas después de conocerse la noticia, la decisión del presidente del PP, Pablo Casado, de destituirla como portavoz parlamentaria del partido, y ha tildado de "desdichadas" las causas argumentadas por el líder de los populares, además de considerar que es "perjudicial" para el partido.

El PP reunía el pasado jueves a su máximo órgano para ratificar los cambios en la dirección, entre ellos la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, a quien se ha identificado con el ala "radical" del partido, y su sustitución por Cuca Gamarra, de carácter más moderado.

Su salida de la dirección del partido, según el propio Pablo Casado, no implica un giro hacia la moderación y los pactos con el Gobierno, que ella misma dejó entrever en su despedida, según aclaró el propio Pablo Casado. Lo primero, porque considera que el partido ya siempre fue de centro y no necesita que nadie le dé "carnés de moderación". Y lo segundo, porque el PP "no puede formar parte de la gobernabilidad de Sánchez" y no va a actuar ni como "muleta sustitutoria" ni "recambio de Podemos".

Este mismo lunes se ha conocido que la ya nueva portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, se ha estrenado en la Cámara Baja al poner en marcha una nueva propuesta para crear una comisión de investigación sobre la presunta investigación ilegal de Unidas Podemos.

Según recoge el diario ABC, la propuesta del Partido Popular va firmada por la portavoz de la formación popular, así como la de 82 diputados más del Grupo Popular. Sin embargo es una propuesta que no cuenta con la firma de Cayetana Álvarez de Toledo. Este martes, a partir de las 9:10 de la mañana, escucha la primera entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo en 'Herrera en COPE'.