Fran Soto, presidente del CTA, sobre Real Madrid TV y los vídeos contra los árbitros: "Parece que este año no tiene nada que ver con lo de otras ocasiones"

El pasado mes de julio la RFEF anunció el nuevo organigrama arbitral del fútbol español, tras la destitución días antes de Medina Cantalejo, Clos Gómez, Rubinos Pérez y los tres vicepresidentes del CTA.

Una estructura que está encabezada por Fran Soto, que desde el primer momento trazó las líneas maestras de la nueva etapa del Comité Técnico de Árbitros. Y junto a él, forman la nueva cúpula arbitral Fernández Borbalán como responsable técnico y Prieto Iglesias, como cabeza visible del VAR.

CTA Fran Soto presenta al nuevo equipo CTA

¿QUIÉN ES FRAN SOTO?

Francisco Soto Balirac (Vigo, 1980) es socio de uno de los principales despachos de abogados de España y especialista en asesoramiento tributario. Además, fue árbitro y es delegado del Comité Gallego de Árbitros de Fútbol. El nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros es licenciado en Derecho y deja una carrera de más de veinte años como abogado en la que ha asesorado a empresas y deportistas sobre cuestiones relacionadas con su especialización.

Compaginando su actividad profesional, Fran Soto desarrolló su vocación arbitral como colegiado de fútbol entre 2002 y 2015 en Tercera Autonómica, Segunda Autonómica, Primera Autonómica, Preferente (8 temporadas), como asistente en 2ª B, y en fútbol base. Esa pasión por el arbitraje le llevó a desempeñar el puesto de vocal en la Junta de Gobierno del Comité Gallego de Árbitros de Fútbol y asumir el puesto de delegado en el mismo Comité en 2015 y posteriormente desde 2020 hasta asumir su nuevo cargo como Presidente del CTA de la RFEF.

¿TIENE REAL MADRID TV SINTONIZADO?

Este jueves Fran Soto pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE para responder todas las preguntas de Juanma Castaño y, al ser preguntado por Real Madrid Televisión, fue muy contundente.

Captura de pantalla Videos Real Madrid TV

"No tengo Real Madrid Televisión sintonizado en la tele, nunca lo tuve y nunca lo he visto", confesaba sobre los vídeos que realiza el canal del equipo madridista contra los arbitrajes.

Y explicaba: "Me han mandado los vídeos y por mí mismo nunca lo he visto. Aunque parece que este año no tiene nada que ver con lo de otras ocasiones".

Para finalizar, Fran Soto aseguraba que su objetivo era firmar la paz y comentaba: "Creo que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Se que es algo complicado, pero yo soy una persona que llega sin mochila y que busca aportar y ser optimista".