Herrera: "¿Votará Podemos en contra de la proposición de ley que presentará hoy el PSOE sobre el 'sí es sí?"

La actualidad cerca del terremoto en Turquía porque hay imágenes que nos llegan que hablan por sí solas. Hay ciudades con barrios enteros destruidos por ese terremoto de al menos 7,8 grados que sorprendía a los habitantes a 600 kilómetros al sur de Ankara, la capital turca, pero no solo en esa zona. Si en Turquía y 80-90 muertos, en Siria se habla de 250, agencias internacionales están confirmando que entre ambos países superan los 300 y subiendo. Están bailando los datos toda la mañana, pero las imágenes del derrumbe de edificios y el pánico de los afectados son tremendas.

Entre 7 y 7,9 hay una gran diferencia, un terremoto destruye algunos edificios, pero los que estén mejor construidos aguantan, a partir de 8 eso ya es muy difícil que ocurra. Siria es un país castigado por estos años de guerra civil y ahí el daño está siendo mayor, pero hay mucho pánico en Turquía porque las réplicas se registran de forma continua, más de una veintena de réplicas, alguna de 6,6 grados.

En España hay una noticia que hemos venido conociendo que es una perfecta metáfora de las cosas. A veces lo simbólico describe tanto la realidad del entorno y del país en el que uno vive, que para qué decirle. Al Gobierno de España ya no le caben ni los trenes por los túneles. Hay una operación que encabezan Renfe y Adif para mejorar cambiar los trenes CB del norte de España que cubren, por vía estrecha, ciudades como Bilbao, León, Santander.

Para construir esos trenes se toman las medidas, se fabrican y se encarga una empresa como CAF, y cuando está construyendo los trenes echa los cálculos y dice oiga que el tren no cabe por los túneles porque me han dado ustedes unas medidas que no se corresponden. A mi esto me recuerda a Braulio, el personaje del llorado e inolvidable Figueroa Ferrati. Eso es un retraso de tres años y se pierde en 258 millones, parece de broma, pero es que es la realidad.

La reforma de la Ley del 'sí es sí', que ya trae cada día más encolamiento entre los dos socios de gobierno. Hoy el diario sanchista de la mañana, que tiene buena información porque se lo soplan, nos anuncia que hoy se va a presentar esa reforma. Conviene no despistarse en lo fundamental, que es que Sánchez se ha visto obligado a rectificar ante el fracaso alarmante de la ley. Esta ley es un gigantesco error del gobierno, tan gigantesco que a Sánchez, el rey del no es no, no le he dado más remedio que tragarse su arrogancia, su altanería y enmendarse a sí mismo.

Ustedes pueden preguntarse a partir de ahí a ver cómo influye este hecho en la Salud del Gobierno de colisión, ustedes se podrán preguntar, ¿hay salud en el gobierno de coalición? ¿Es un muerto viviente en que todo es motivo de disputa? Es una jaula de grillos, sin coherencias, sin lealtad, sin más objetivo que ganar otro día más pisando moqueta y coche oficial. Aunque le enmiendan la ley, Irene Montero no se va a ir del gobierno y aunque Podemos voten en contra de esa enmienda, Pedro Sánchez no la va a echar.

Así vamos a llegar al final de esta legislatura, con espectáculos tan chuscos como el de una secretaria de Estado de Podemos haciendo vídeos contra el presidente del Gobierno. Podemos no se va a ir del gobierno porque necesita además esa plataforma para su propia campaña.

En cuanto al contenido de la reforma de la ley, habrá que esperar a conocer los detalles del texto que endurecerá algunas penas, recuperará agravantes de violencia, de intimidación y habrá que ver entonces la respuesta de Podemos, pero oiga este fin de semana han protagonizado un acto en el que por lo que decían Montero Belarra y compañía no parece que vaya a haber acuerdo.

¿Votará podemos encontrar de la proposición de ley que presentará hoy el PSOE? Esto nos llevaría a un escenario aún más desestabilizador para la coalición. Imagínense que la reforma tuviera que salir adelante con los votos del PP. Las heroínas de esta ley que ya ha beneficiado a casi 400 violadores y espérese del arreón que experimenta la estadística a cada lunes. También ayer volvieron a arremeter contra las víctimas favoritas que son los jueces machistas y los empresarios, no necesariamente por este orden y empresarios con nombre y apellidos como Ana botín o Carlos Torres, presidente del BBVA a los que tildaron de avariciosos.

Echar a esta gentuza empieza a ser ya una cuestión de higiene democrática, han hecho una ley chapucera que beneficia a agresores y violadores, se les advirtió, pero siguieron adelante, aseguraron que no habría una rebaja que es la propaganda machista y ahora que las hay están diciendo que ellos no son punitivos.

Cada día que esta gente pasa en sus cargos, en la escena pública, la política española se degrada un poco más y la única ventaja es que en este año los ciudadanos pueden cambiar las cosas. Hoy los populares que ayer significaron fotos de unión, Aznar, Rajoy y Feijóo se desayunan con un barómetro de 'El Mundo' que amplía más de seis puntos la diferencia con el PSOE, pero ya saben que todas estas cosas son las fotografías de un día, luego los demás días son más largos y de aquí a las elecciones queda mucho tramo.