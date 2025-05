Juanma Castaño se acuerda de Real Madrid y Barça con el presidente de Las Palmas tras la polémica arbitral: "Lección"

La polémica estalló en el tramo final del Sevilla – Las Palmas, cuando un gol del conjunto canario fue anulado en una jugada muy discutida. El árbitro interpretó falta en el área sobre el portero del Sevilla, una decisión que terminó condicionando el resultado y dejó a la UD Las Palmas en una situación crítica en la tabla. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue la reacción del presidente del club insular, Miguel Ángel Ramírez, que apenas minutos después del pitido final ofreció en El Partidazo de COPE una lección de templanza y respeto institucional que ha dado que hablar en todo el fútbol español.

“Estamos abajo en la tabla por méritos propios, no por los árbitros”, declaró Ramírez ante el micrófono de Juanma Castaño, sorprendiendo incluso a los propios periodistas del programa. El presidente no se excusó en la polémica ni buscó culpables externos, a pesar de la frustración evidente de un equipo que roza el descenso. “No voy a culpar ni a este ni a ningún árbitro: son errores que nos perjudican y tenemos que aceptarlos con deportividad”, remarcó. Su discurso, alejado del habitual tono bronco que rodea a las polémicas arbitrales en LaLiga, no pasó desapercibido.

"Chapó por el presidente de Las Palmas"

En el análisis posterior, tanto Juanma Castaño como Roberto Palomar elogiaron públicamente la actitud de Ramírez. “Ejemplar el presidente de Las Palmas, sobre todo porque me parece que es un bofetón a los llorones oficiales del fútbol español”, sentenció Palomar. Y Castaño fue aún más directo: “Le ha dado una lección. Al Madrid y al Barça, tremenda”. El presentador destacó que, pese a jugarse la permanencia y verse claramente perjudicado en una acción clave, Ramírez optó por defender el papel del arbitraje y reconocer errores propios, algo que rara vez se ve en los despachos del fútbol profesional.

EFE Los jugadores de la UD Las Palmas y su entrenador Diego Martínez (d) al finalizar el partido de la jornada 36 de LaLiga que Sevilla FC y UD Las Palmas disputaron este martes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

“Los árbitros forman parte del fútbol”, insistió el presidente en COPE, reconociendo que su equipo no ha tenido fortuna con algunas decisiones, pero aceptando esa realidad con la naturalidad que corresponde al deporte profesional. El mensaje caló especialmente en una jornada marcada por la tensión arbitral y la inmediatez de las críticas de otros clubes cuando las decisiones no les son favorables.

Una lección

Ramírez también quiso lanzar un mensaje a la afición canaria: “Es un día muy jodido para todos, pero hemos tenido una temporada donde las cosas no nos han salido. Hasta que no suceda el descenso matemático no voy a darme por vencido”, aseguró, reafirmando su compromiso con el futuro del club: “Si desciendo, volveré a ascender otra vez”.

En un momento en el que la crispación arbitral es casi rutina en las ruedas de prensa y comunicados oficiales, las palabras del presidente de la UD Las Palmas se han interpretado como un gesto de dignidad, serenidad y responsabilidad. Su intervención ha generado reacciones muy positivas incluso en medios ajenos al club.

Puedes escuchar las declaraciones completas en El Partidazo de COPE, donde se puede revivir el momento en el que Juanma Castaño y su equipo reconocen públicamente el valor de la intervención de Ramírez.

EFE El defensa del Sevilla FC José Carmona (c) cae entre Viti Álvarez (i) y Manuel Fuster, ambos de la UD Las Palmas, durante el partido de la jornada 36 de LaLiga que Sevilla FC y UD Las Palmas disputan este martes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

La UD Las Palmas, pese a estar al borde del descenso, ha dado una lección al resto del fútbol español. Su presidente ha demostrado que también se puede liderar desde la autocrítica y la honestidad. Una rara avis en el agitado ecosistema del balompié nacional.