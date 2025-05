La honestidad de Miguel Ángel Ramírez, en El Partidazo de COPE: "Estamos abajo en la tabla por méritos propios, no por los árbitros"

Publicado el 13 may 2025, 23:56 - Actualizado 14 may 2025, 00:00

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, atendió en directo a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE nada más terminar el partido que el equipo insular disputó frente al Sevilla, y en el que Las Palmas se quejó por un gol anulado con polémica en el tramo final del encuentro.

Sin embargo, el presidente no quiso hacer leña del árbol caído. Con respecto a la jugada que perjudicó a su equipo, dijo que "todos los que sabemos algo de fútbol sabemos que eso no es falta", pero rápidamente rompió una lanza a favor del arbitraje español en LaLiga: "No voy a culpar ni a este ni a ningún árbitro: son errores que nos perjudican y tenemos que aceptarlos con deportividad".

EFE SEVILLA, 13/05/2025.- El portero del Sevilla Ørjan Nyland en el suelo durante el partido de la jornada 36 de LaLiga que Sevilla FC y UD Las Palmas disputan este martes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/Julio Muñoz

El máximo mandatario del equipo grancanario parte de que "los árbitros siempre han formado parte del fútbol" y por ese motivo aseguró que "no vamos a buscar ahora culpables. Estamos en la tabla por méritos propios, no por los árbitros. Tenemos que ser profesionales y apoyarlos", pidió.

Reconoció la existencia de errores con la circunstancia de "no hemos tenido la suerte de que los errores se hayan decantado a nuestro favor, pero esto es fútbol".

La derrota en Sevilla deja a Las Palmas al filo del descenso matemático, pero Miguel Ángel Ramírez no quiso desaprovechar la oportunidad de mandar a toda la afición un mensaje optimista de cara al futuro: "Es un día muy jodido para todos pero hemos tenido una temporada donde las cosas no nos han salido, pero no pasa nada. Hasta que no suceda el descenso matemático no voy a darme por vencido. Lo importante es estar vivo y tener salud económica para hacer un proyecto que ilusione. Si desciendo, volveré a ascender otra vez", sentenció.