Herrera: "Todo lo que le diga Illa o Simón, métalo en el mismo congelador donde se debe guardar la vacuna"

Ya nos hemos metido de cabeza en este día de hoy, miércoles 11 de noviembre del 2020 siendo las 08:00, las 07:00 en Canarias. Evidentemente un nombre es el que ha sobrevolado las últimas horas, diría que en estos dos últimos días, hasta ya directamente los memes que por teléfono se reparten. Se le ha puesto el sello de Pfizer a prácticamente todo. Pfizer que es la tecnológica, el laboratorio que junto con su delegación o con los laboratorios alemanes ha sacado adelante esta vacuna que, si ustedes recuerdan, venimos reclamando en cuanto conocimos la famosa bacteria. Decíamos: "Viene un virus de China". Venía por Italia. Aquí no se había cerrado ninguna frontera, no se había tomado ningún tipo de medidas porque iban a ser cinco los que se iban a ver infectados. Eso lo decía el máximo responsable de epidemias y todos estos cuentos.

Bueno, cuando ya llegaron, y cuando en febrero vimos que no es que se acababan las Mascletás, es que se acababa todo. Ya estaba la gente diciendo: "Bueno, que inventen una vacuna". Sí, hombre, no tan rápido. Primero, para una vacuna hace falta mucho tiempo, años a veces, pruebas... La agilidad que ha demostrado la industria farmacéutica, el dineral que se ha puesto al servicio de la causa no solo por las empresas privadas, también por algunos gobiernos, ha hecho, bueno, que ya Pfizer saque adelante su prototipo, pero es que mañana o pasado mañana volveremos a vivir esta situación cuando AstraZeneca, Oxford, Johnson & Johnson, Moderna o alguna más, porque hay más de 200 proyectos de vacunas en el mundo, digan: "Yo también la tengo". Bueno, y entonces, en fin, no haya que poner en marcha el proceso más difícil de todos, que es el proceso selectivo de a quién vacunamos, cuándo, dónde los vacunamos. Eso es lo que hay que aclarar.

Lo que hay que saber en, lugar de haber tantos ministros hablando de vacunas, es cuándo, dónde y a quién. ¿Cuándo? Pues si usted escucha al ministro de Sanidad, Salvador Illa, las estaría poniendo mañana, pero dice que nuestro país podría empezar a vacunar a 10 millones de españoles a principios de enero.

Bueno, la vacuna gratis, voluntaria y prioritaria para colectivos más vulnerables, que eso lo tiene que decidir un comité de expertos de verdad. Si lo forman y lo dan a conocer y, bueno, la Unión Europea reparte progresivamente las diferentes vacunas que le vayan llegando. ¿Esto quiere decir que en mayo todos felices por la calle sueltos y sin mascarilla? No. Evidentemente no porque, además, miren ustedes, esta es la primera parte, la parte más optimista del relato de hoy, la segunda viene cuando hablamos del número de muertos que ayer se situó la cifra en 411. Cifra que, al parecer, aumentará antes de doblegar la curva.

LA VACUNA, EL SALVAVIDAS DE SÁNCHEZ

En el Gobierno demasiadas campanas al vuelo con la vacuna. Estos son los campeones de las promesas incumplidas. De todo lo que le diga Illa, lo que le diga Simón, todos estos, métalo usted en el mismo congelador donde van a meter la vacuna. Malas presiones, malas mentiras... Todo lo que digan, mejor no se lo crean. La vacuna llegará ya veremos cuándo, seguramente antes que tarde. Y ahí Pedro Sánchez sí que va a reaparecer. Él está a otras cosas, él no está al tema de la enfermedad, de la pandemia, con los enfermos, con los muertos, él no aparece pon ningún funeral, él no lleva corbata negra... No, no, no, eso se lo deja a las comunidades autónomas y, además, bueno, ya me explicaréis o ya me pediréis cuentas.

Cuando llegue la vacuna, ahí sí que va a reaparecer el tío. Entonces no se lo va a dejar a las comunidades de forma mecánica. Este se hace una foto poniendo un jeringazo a alguien en el brazo, me juego lo que quieran, porque va a ser él el que administre las dosis, el que salve a la gente. ¿No dijo que gracias a su gran gestión él había evitado 450 muertes? ¿Había salvado a 450 mil personas? Ya verán cuando llegue la vacuna. Esta, la otra y la de más allña.

Como les digo, 17.400 nuevos postivos, que es una cifra alta, pero mejora con respecto a hace una semana. La incidencia acumulada en España es de 524 casos por cada 100.000 habitantes. Esto hace que Fernando Simón diga que esto puede tender a estabilizarse. Si lo quieren escuchar, yo se lo pongo, pero bueno, esperemos que esta vez acierte.

LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO CON EL IVA DE LAS MASCARILLAS

Bueno, vamos a ver, hoy en el Congreso de los Diputados se va a hablar de dinero porque empieza el debate de las enmiendas totales a los Presupuestos. A lo mejor alguien le pregunta a la ministra Montero por el precio de las mascarillas. El Gobierno está dando un espectáculo deplorable de contradicciones, de falsedades con el IVA de las mascarillas, fijado en el 21%, por mera decisión recaudatoria, justificado, faltando a la verdad,en una imposición de Europa que no existe.

Ayer la ministra de Hacienda, Montero, intentó salir del entuerto diciendo que habían pedido a Europa el permiso para reducir el IVA de las mascarillas, el más alto en el continente y tal. Es falso, es mentira. La directiva existe, pero la Comisión Europea comunicó a los estados miembros, ya en abril, que tenían permiso para reducir e, incluso, anular el IVA de los productos sanitarios. Y, oiga, casi todos lo hacen: Bélgica, Italia, los Países Bajos, el 0%; el resto, entre un 4 y un 6; aquí, el 21%.

El Gobierno no solo es que no haya querido reducir el IVA desde la pasada primavera, es que ha rechazado todas las peticiones que le han hecho en ese sentido. Y es una razón recaudatoria. Los cálculos más solventes dicen que con las mascarillas, el IVA de las mascarillas, ganan 1.600 millones de euros. Esos son los ingresos. Una familia de cuatro miembros puede gasta ocho euros al día en mascarillas. Eso son 240 "leuros" al mes en ese capítulo. Hombre, la misma administración que va a batir en plana crisis el récord de gasto en personal, 130 mil millones de "leuros", una subida acumulada del 2,9 en los salarios, que le cobre a gente que quizás está en el paro o en un ERTE o en un comercio cerrado el 21% cuando en otros países es directamente el 0, bueno, oiga, estos son y ahí están.

Y ahora empiezan a hablar de los Presupuestos. Ahora se debaten las enmiendas a la totalidad, que no salen porrque no tienen mayoría quienes ponen en marcha enmiendas a la totalidad, entre otras cosas, porque Cs va a votar con el Gobierno. Y luego dice Cs que va a poner condiciones, es decir, que si sigue esa enmienda mediante la cual el castellano deja de ser lengua vehicular y tal y que cual, la enmienda de la absurda ley Celaá, entonces ellos no apoyan los Presupuestos, no va a ser solo ERC los que pongan condiciones. Si se quiere estabilidad, tendrá que elegir Sánchez.

Podemos quiere que Pedro Sánchez se pringue y que, además, esté y se coloque en manos de Junqueras y de la coalición Frankenstein. ERC ha puesto el precio y tiene todavía que seguir poniendo precios, seguramente indultos y otras cosas, hasta el voto final. La posición de Arrimadas es una posición que los votantes de Cs no entenderían. No entenderían que votara sí con esas afrentas políticas como la del castellano, que es una de las cuestiones elementales, fundacionales de Cs. Y tendría peligro de ruptura interna y de cisma, así que, esperemos que logre dar un paso y, sobre todo,quitar esa barbaridad, esa abrasiva ley y esa absurda ministra han puesto en marcha, esa ley de educación, la lolailo.