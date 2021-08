Herrera, a Sofía Castañón: “A Juan Carlos I le echó tu Gobierno”

Audio

Señoras, señores, me alegro ¡buenos días!

¿Qué tal están? Es viernes, es 6 de agosto, hace calor, le quedan dos días a los Juegos de Tokio, las medallas no van mal, la pandemia va a la baja.. Luego hay estupideces varias que van al alza, Messi se quiere ir del Barça o el Barça no puede pagar a Messi o ya veremos… Y con todo eso y la dosis lógica de madrileñofobia porque en las cabezas de algunos individuos, normalmente fracasados, perdedores, envidiosos… en lugar de imitar al que funciona bien intentar impedirle que funcione bien es un hecho que parece que en el verano se crece, se exagera con el calor ¿no?, el reblandecimiento de las cosas.

Bueno, yo les hablo desde el polígono industrial ‘Las Tablillas’ donde esta mañana hemos venido a continuar con nuestra gira de polígonos de verano, polígonos industriales, como hacemos todos los estíos mientras otros prefieren estar en la orilla de la mar, con la guitarra, nosotros estamos con la España que elabora, que trabaja aquí cerca de Écija en la empresa ‘Astigigrasa’ en honor al nombre romano de Écija que era ‘Astigi’ precisamente, los astigitanos como se les llama a los ciudadanos de esta población.





RUPTURA MESSI-BARÇA





Hoy se habla y de qué manera, fundamentalmente, yo estoy plenamente convencido de lo que más se va a hablar es de Messi. Messi que dice el Barça que se va porque no le puede no le puede pagar. El Barça es un club arruinado que tiene una deuda mastodóntica, está en decadencia, no hay que extraerla demasiado de la propia decadencia que vive Cataluña, ese es otro cantar, y no puede pagar al jugador que ha estado 20 años en ese club y que le ha dado prácticamente todo. A Messi aún le quedan años por delante, quizá no muchos pero sí los suficientes como para seguir ganando dinero en función de lo que el mercado paga, y si a quien se lo pague se irá ese club. No busquen ustedes, a no ser que esto sea un órdago como dice Lama y me fío de lo que dice Lama, a no ser que esto sea un órdago ya veremos después las explicaciones de Laporta, oiga éste se irá y no busquen ustedes explicaciones, razones, conspiraciones de la Liga, de esto de lo otro…. Se va porque no le pueden pagar y ya está, y porque el Barça es un club arruinado. Pues miren, se puede reinventar el Barça después de esto, en fin, tampoco es tan malo.

A VUELTAS CON LA MADRILEÑOFOBIA





Bueno, vamos a ver, la otra cuestión, una de las otras cuestiones está en las cosas que en los veranos le gusta hacer a los gobiernos, y particularmente a los gobiernos como el de este sujeto que está ahora en La Mareta con un mojito a mediodía en la residencia que le regaló, por cierto el Rey Hussein de Jordania a Juan Carlos y que Juan Carlos cedió a Patrimonio Nacional para que vaya este de vacaciones.

Miren, no hay nada como actuar de forma envidiosa y rastrera para demostrar las propias limitaciones en competencias, vuelve otra vez la madrileñofobia cuando un ministro del Gobierno. Escrivá, asume las tesis de otro de los grandes perdedores y fracasados envidiosos de la política española que es el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

No tiene ningún sentido que digas esas cosas porque lo que estás diciendo es mentira, no tiene ningún tipo de comparación el problema que pueda ver con Irlanda o con Holanda a la diferencia de imposición que hay entre Madrid y la Comunidad Valenciana o Cataluña, no quiere ninguna comparación. Que no nos tomen por idiotas, más de lo que ya nos toman, incluido este Escrivá.

Miren, el gobierno de Sánchez va a por Madrid porque allí en lugar de votar independentistas votan a Ayuso, no votan a Sánchez. A los madrileños les han llamado cayetanos, tabernarios, les han acusado de exceder el virus por toda España, les han puesto un estado de alarma exclusivo para ellos, les han toreado con fondos, ayudas, subvenciones por la pandemia…. Y ahora, como nada de eso ha funcionado, le van a poner un 155 fiscal. Es una idea de mucho recorrido dice este Escrivá, que hay que seguir explorando. Este que parecía de lo poco serio que había en ese Gobierno de ninis, de inútiles, que un día te quieren prohibir las chuletas, otro día quieren guillotinar al Rey… en fin, esas cosas. Este Gobierno de ‘Belarras’, de ‘Monteros’, de ‘Garzones’… que viven con el corazón en Caracas pero con la cartera en Madrid, con sueldos de gerente de multinacional y no saben hacer la ‘O’ con un canuto.

Bueno, pues en ese gobierno, que Escrivá era de lo poco que se salvaba, su “Sanchidad” lo sabe y por eso le utiliza para lanzar ideas que él mismo quiere aplicar, lo hizo con la reforma de las pensiones, con la cotización de autónomos, lo hace con el impuesto a la gente de Madrid… que seguramente no lo hará, pero ya ha lanzado la idea de que los madrileños se quedan con el dinero de la España despoblada para justificar la subida de los impuestos, de Patrimonio, Sucesiones y donaciones que es el objetivo real, y como queda feo decir que necesita más dinero para pagar las deudas con Esquerra, para mantener privilegios fiscales de sus socios en País Vasco y Navarra, para poder despilfarrar en general a manos llenas, pues entonces señala la gente de Madrid a ver si cuela. Con esa estrategia Ayuso va a poder seguir gobernando en Madrid hasta la próxima glaciación, lo que pases es que a este no le importa, no le importa si con ello logra que un vecino de un pueblo de Extremadura, de Andalucía… se crea que su escasez es culpa de la gente de Madrid y la realidad es bien distinta.

Madrid aporta siete de cada diez euros del Fondo de Solidaridad autonómica y lo hace con la presión fiscal más baja de España, sin pedir que el PIB generado el Madrid se quede en Madrid -que no llega al 30% lo que se quedó Madrid de todo lo que recauda Madrid-. Un madrileño tiene la mitad de financiación per cápita que un vasco o que un navarro, con la misma renta y al contrario de lo que sostiene el Gobierno si Madrid tuviera el discurso económico del País Vasco, de Navarra o de Cataluña, el resto de España sería África. Y más allá de reflexiones económicas, el acoso de Moncloa a Madrid deja una enseñanza política: Sánchez no tiene límites, le molesta más Ayuso que Otegi y le irrita más Almeida que Junqueras y no soporta que haya políticos, periodistas, jueces que no se rindan y si hay que invadirles, se les invade con un Ministerio de la Verdad, con una ley exprés del Poder Judicial, con un 155 fiscal… desde una tumbona en La Mareta, en el palacio que por cierto cedió a Patrimonio Nacional Juan Carlos del que últimamente hasta ilustres inútiles, infames medianías de la política nacional salen a rebuznar por turnos, a calumniar, a mentir.





LA FUGA ES DE PUIGDEMONT





La última esta tal Sofía, no sé ni quién es, esta individua que ahora dice que es que se fugó Juan Carlos, lo mismo que decía Belarra “la niña de la curva”. Seguro que lleva más tiempo fugado que Roldán, ¿sabéis que es mentira? A Juan Carlos le hecho tú Gobierno, inútil. Tu Gobierno, que obligó al Rey Felipe VI a decirle a su padre que se fuera de la Zarzuela, y se ha ido sin ninguna causa pendiente, si la hay claro que bien, está deseando, creo yo, no que la haya sino volver. Pero cuando pueda.

Aquí el único que se ha fugado se llama Puigdemont, que es el amiguito que toda esa medianía insulsa, la medianía estúpida de la política, esa basura de la política, que son las castañonas estas, Las Belarra y todas las demás tienen como héroe. Esse sí que se fugó y además parece que estéis deseando que vuelva bajo palio pero estás y otras consideraciones.