Herrera: "Sánchez pelea contra fantasmas del pasado, Franco o Colón, y alimenta los monstruos del presente"

Audio “Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!: Bienvenidos a las 8 de la mañana de este martes 12 de octubre del 2021, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, Día de España, Fiesta Nacional de España, en la fiesta nacional por la que hay que felicitarnos, incluso, para aquellos que reniegan de su nación que es la española y que es una gran nación, una gran nación, con tanta historia que caben hasta todos estos gandules. Es un buen día para disfrutar de ser español porque es un país estupendo, que está pasando por uno de los mejores momentos de su historia -hombre, hemos sido un imperio, la verdad, y no lo somos-, pero los españoles de hoy somos los que mejor vivimos de toda la historia, luego ya si quieren pormenorizados y vamos al año concreto en el que estamos viviendo, y al tío concreto que hay mandando y todo eso, pero que si, tenemos un Gobierno espantoso -cuajado de antisistemas empeñados en operaciones de ingeniería social-, pero, bueno, este Gobierno pasará. Tardará más o menos, pero pasará. Así que disfruten del Día de la Fiesta Nacional porque es el día de un gran país y de todos los que vivimos en él.

Ahora, también es el día del idiota, el 12 de octubre es el día del idiota revisionista. Ya saben ustedes, el que aplica los criterios del siglo XXI para juzgar a la historia del siglo XVI o del siglo XV y para rasgarse las vestiduras rebozándose como una croqueta en el leyendas negras y en indigenismos trasnochados y en esas teorías webs y todo lo demás. Hoy ese tipo de idiota, digamos, que está feliz, está en su salsa porque nunca le han escuchado tanto para decir tontunas. Bien, pues ya está.

Sánchez sigue conspirando contra la capital de España

Y es el día, también, en el que Pedro Sánchez sigue conspirando contra la capital de España y subiendo su apuesta por desmontarla, por trasladar instituciones oficiales a otras comunidades, pero no para hacer más España en Cataluña o más España en el País Vasco (que eso sería estupendo), no, no, es para hacer menos Madrid y para ver si, de esa manera, pone el palito y ahí se sube Ayuso y se reivindica y le crea un problema al PP, etcétera, etcétera.

Miren, si de verdad, ayer salía la portavoz del Gobierno diciendo: 'calma, calma, calma, que, hombre, esto se trata de hacer del Estado en todas partes, el Estado para que todos, el Estado lo vivamos...'. Vamos a ver , calmante vitaminada, mejor que lleves la Nación que el Estado porque el Estado está en todas partes, porque un ayuntamiento es Estado y una diputación general es Estado y todo lo demás es Estado, todo eso es Estado, pero si quieres hacer Estado de verdad, si queréis hacer de verdad Estado en España, yo no degradaría el Estado en Cataluña ni en el País Vasco o en Baleares de la mano del PSOE. O es que nos va a decir, ahora, Sánchez que lo que quiere es españolizar esas regiones y que para lograrlo lo mejor es excluir el idioma español como lengua vehicular en la enseñanza catalana, o en la enseñanza vasca y restar todo el peso posible a Madrid, ¿eso es hacer el Estado? ¿Hacer el Estado es consentir y pedir, como hacen los socialistas catalanes, que se vaya a la Policía de la comisaría de Vía Layetana de Barcelona? O sea, ¿nos va a decir que legalizar las injurias al Rey, a la bandera, al himno, todo eso es bueno para España y por el contrario tener una capital comprometida con esos valores es muy malo para España? ¿Nos va a decir, ahora, este individuo que Ayuso o que Almeida son más perjudiciales para España que Iglesias insultando a Felipe VI? ( Por cierto, ahora mismo haré un aarte con eso). Otegui echando a la Guardia Civil del País Vasco, Junqueras promoviendo la independencia, indultado por el Gobierno. Junto a esa imagen de un presidente rodeando Madrid como Napoleón el 2 de mayo, hay otras que demuestran el deterioro político con el que celebramos el 12 de octubre, o sea, ¿cómo va a creerse nadie que los amigos se Sánchez trabajan por el bien de España, si hoy, hoy, sus tres aliados externos, Bildu, Esquerra y el PNV van a plantar al Rey? Van a plantar al Gobierno con su desprecio habitual. ¿Y cómo no sentir una profunda preocupación, si además, su socio de coalición, los comunistas, Podemos, llega la cita despreciando, insultando a la Corona, abonando las posiciones indigenistas? Ya les digo, el idiota indigenista, hoy es su gran día, que presentan el Día de la Hispanidad como un genocidio colonialista.

Este Gobierno pasará, tarde o temprano, pasará

El Gobierno, con Sánchez, es el principal acelerador de todos los procesos de deterioro y agresión a una nación que, miren, puede sentirse muy orgullosa de su historia y muy orgullosa de la gesta del descubrimiento y del legado cultural, legislativo, el patrimonial, el educativo que dejó desde que en 1492 tocó tierra americana. ¿Qué había penumbras en aquella proeza? ¿Y en cuál no? Pero son insignificantes al lado de las luces que la iluminaron, de la de la herencia que dejaron, del progreso que implantaron, y si aquellas tierras no han progresado más, a quien hay que reprochárselo es a sus clases dirigentes, su establishment-al actual y al anterior y al anterior-, pero no hace falta remontarse a 1500, no lo hace. Y, además, lejos de celebrar todo eso, miren, nos encontramos con que al frente del país solo hay partidos, dirigentes, que o consideran fascista a España o la intenta desmembrar o quieren que se parezca Venezuela o todo ello la vez... Que la tropa de los Maduros, Obrador, Evo Morales, Castillo o hasta el memo de Joe Biden alimenten la hispanofobia es una cosa lamentable, pero que, a su manera, la practique, tolere o impulse el propio Gobierno de España, eso ya, perdónenme ustedes, eso ya es un bochorno.

Sánchez y sus socios pelean contra fantasmas imaginarios, fantasmas imaginarios del pasado se llamen Franco o Colón o cómo se llamen, pero alimentan los monstruos del presente, eso sí que lo alimentan. Miren, este es un país fascinante, es el país con más ninis de Europa -con menos trabajo para sus jóvenes, para sus mujeres-, con más deuda, con más déficit, con más empresas en dificultades, con más ministros que detestan profundamente a los españoles que no les votan y, ahora, vienen a decir que vamos a ver si repartimos el Estado por por toda España.





Pablo Iglesias, además de gandul es analfabeto

Y, además, ya les digo es el día para el memo. Los memos y los idiotas revisionistas, hoy tienen su fiesta nacional por excelencia. Ayer, Pablo Iglesias diciendo del Rey que cómo se le ocurre ponerse de nombre Felipe VI, continuación de Felipe V que fue el que liquidó el gobierno catalán de entonces. Este tipo, además de gandul -que es lo que es-, porque esto se soluciona consultando un poquito la historia, sabiendo, exactamente, qué fue el Decreto de Nueva Planta y qué significó, además, contra determinados feudalismos en la Cataluña de entonces, el principado de entonces de la Corona de Aragón. Pero tampoco sabe que claro, aquí, si uno se llama Felipe y es Rey pues se pone el que le toque, no se puede llamar Filiberto Pablo. Pero, bueno, ya le digo, además de gandul, además de memo, este individuo es analfabeto y ha sido vicepresidente del Gobierno de España y, ahora, va por ahí dando prédicas y siendo contratado en tertulias escuchándose mucho, fatuo y engolado y, supuestamente, citando autores minoritarios para parecer más culto, pero no cuela chavalote. No cuela”.

