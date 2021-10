Espinosa de los Monteros, en TRECE: "Sánchez ataca a Madrid porque Ayuso y Monasterio prosperan cada vez más"

El pasado fin de semana en Madrid, Vox ha celebrado 'Viva 21', un evento según el partido abierto a familias, con atracciones temáticas que representarán a cada una de las provincias, y que ha concluido con la presentación por parte de Santiago Abascal de "Agenda España". Para hablar acerca de este proyecto y la actualidad política, el portavoz en el Congreso de la formación ha visitado el plató de 'El Cascabel'.

Iván Espinosa de los Monteros ha asegurado que "han venido personas de todas las provincias, ha habido niños, ha sido muy agradable. Ya el domingo ha habido un contenido de más calado político, ha intervenido Santiago Abascal que ha presentado la Agenda España que propone por dónde pensamos que debe ir España, hemos recibido apoyo internacionalmente. Ha sido algo singular, ha abundado la gente normal, no ha habido ni un incidente, ni una pelea".

Sobre la 'Agenda España', Espinosa de los Monteros ha dicho que se trata de "una agenda contrastada con la 2030 que propone Pedro Sánchez, que es un ataque a nuestras costumbres y tradiciones. La Agenda España propone que la economía se base en fábricas en España, reindustrializar España, apoyar el campo la ganadería, la caza, la pesca, que demos más importancias a las provincias que a las comunidades autónomas, es una agenda entera en contraste con Pedro Sánchez, es lo que hacemos todo el día, la verdadera oposición a Pedro Sánchez. Somos los que hacemos más oposición".

Además, ha añadido que "no es radical, no es defender la vida, la familia, la unidad de España, que tenga una posición más importante en Europa. Pedimos cosas normales, no es radical lo que proponemos. La izquierda ha ido metiendo sus temas poco a poco que lo que no era izquierda lo ha asumido y lo ponen en su ideario".

En cuanto a su hoja de ruta para llegar a la Moncloa, el portavoz de Vox manifiesta que "aspiramos a gobernar solos, pero es probable que necesitemos el apoyo del PP. Hasta hace un año habíamos tenido muy relación personal cuando el señor Casado de repente se soltó con un discurso de ataque a Sánchez, Podemos, que le felicitó, y atacó a Santiago Abascal y le dijo que se bañaba en la sangre de las víctimas y que hasta aquí habíamos llegado. La relación profesional es la realmente importante, si ellos quieren hacer lo que hemos propuesto y que ellos nunca hicieron es necesario un cambio de actitud, no pueden insultar al señor Abascal y que encontremos alianza en el futuro".

Y es que, ante las discrepancias surgidas durante los últimos meses entre ambos partidos, Espinosa de los Monteros recuerda que "pedimos algo tan singular como que se cumpla lo pactado. El PP tiene menos respeto a la palabra dada y firmada. Si se cumple, estaremos en condiciones de apoyarles, y si no, no. Es lo que espera cualquier votante serio sea del PP o de Vox".

En este sentido, el dirigente de Vox considera que "un votante del PP a lo que más se parece es a un votante de Vox, mientras que un político del PP se parece más a uno del PSOE. No hay una enorme diferencia muchas veces entre lo que dice un votante de Vox y uno del PP. Mientras el PP no cambie sus políticas, habrá disonancias. Nosotros hemos apoyado gobiernos suyos y somos exigentes y pedimos que cumplan, mientras ellos dicen que no apoyarían gobiernos nuestros".

Con respecto al "ataque" de Sánchez a Madrid, Espinosa de los Monteros sostiene que "se produce porque tienen ideas conservadoras, porque Ayuso y Monasterio prosperan cada vez más, y eso no le gusta. Es muy difícil recuperar las concesiones que el Gobierno hizo hace años y eso responde solo a apoyos puntuales que los nacionalistas dieron a los gobiernos de PP o PSOE".

Ante la falta de reacción por parte de los sindicatos ante la situación del precio de la electricidad o la tasa de paro juvenil, el portavoz de Vox apunta a que "hoy no se habla de pobreza energética cuando hoy el precio del kilovatio está 10 veces por encima de donde estaba cuando se empezaba a hablar de ello. Es muy curioso que los sindicatos no salgan a la calle cuando tenemos la tasa de paro juvenil más alta de la historia, es curioso que la izquierda política y sindical no diga nada de la dificultad de los españoles para llegar a fin de mes. Los organismos subvencionados solo se quejan cuando no gobierna la izquierda, por eso no hay movilizaciones y no tenemos gente quemando contenedores con las colas del hambre que sigue habiendo".

Bajo este mismo marco, Espinosa de los Monteros añade que "los resultados de las iniciativas jurídicas de Vox están teniendo un enorme éxito porque tenemos abogados magníficos. Pero eso no aparece en muchos medios de comunicación. Hay un control mediático de la izquierda que han ido consiguiendo a lo largo de los años avanzar y retroceder sin que nadie le diera batalla. Somos un país con un exceso de tolerancia de la corrupción".

Por último, en lo que respecta a la llegada de dinero desde Bruselas, el portavoz de Vox en el Congreso cree que "si no permitimos que se aprueben las condiciones para recibir los fondos europeos, estamos muy mal. Vamos a discutir cómo viene ese dinero y cómo se distribuye. Este Gobierno merece una moción de censura, es una responsabilidad que recae sobre el principal partido de la oposición. Si no lo hacen, nos reservamos el derecho de acabar haciéndolo nosotros. No descartaría otra moción de censura a Pedro Sánchez. El tema no es quitárselo en sí mismo, sino sus políticas", ha concluido.